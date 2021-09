Hamm: Leiche einer jungen Frau vor Gericht gefunden – Gerüchte um Festnahme

Hamm. Furchtbare Entdeckung am Sonntag in Hamm.

In den frühen Morgenstunden hat ein Passant im Park am Oberlandesgericht Hamm eine Frauenleiche entdeckt. Mittlerweile ist klar, dass die 25-Jährige Opfer eines brutalen Verbrechens wurde.

Hamm: Eine Mordkommission der Polizei Dortmund ermittelt nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau in der Nähe des Oberlandesgerichts. Foto: Markus Gayk/TNN/dpa

Außerdem soll ein Tatverdächtiger festgenommen worden sein. Das berichtet die „Bild“.

Hamm: Frauenleiche gefunden – Verdächtiger festgenommen

Das Todesopfer wurde halbnackt am Ufer des Ahseteichs am Oberlandesgericht Hamm gefunden. Die Polizei Dortmund hat eine Mordkommission eingerichtet, um den Fall gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Dortmund aufzuklären.

Hamm: Die Parkanlage am Oberlandesgericht. Hier wurde am Ufer des Teichs eine halbnackte Frauenleiche gefunden. (Archivfoto) Foto: IMAGO / ecomedia/robert fishman

Das gesamte Areal rund um den Fundort der Leiche wurde am Sonntag gegen 6.50 Uhr abgesperrt. Gegen 11.45 Uhr war auch ein Einsatzwagen der Kriminaltechnischen Untersuchung (KTU) vorgefahren.

Nach Informationen der „Bild“ sollen die Beamten bereits am Sonntag einen Tatverdächtigen (27) ermittelt haben. Der 27-Jährige sei mittlerweile geschnappt worden. Felix Giesenregen will das nicht bestätigen. „Dazu sage ich nichts“, teilte der zuständige Staatsanwalt auf Nachfrage von DER WESTEN am Montag mit.

Hamm: Staatsanwalt bestätigt gewaltsames Todesgeschehen

Felix Giesenregen bestätigte jedoch, dass die Obduktionsergebnisse eindeutig sind. Er spricht von einem „gewaltsamen Todesgeschehen.“

Näherer Details können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt werden. Man werde jetzt die Ergebnisse analysieren.

Mord in Hamm: HIER wurde das Opfer zuletzt gesehen

Die Ermittler rekonstruieren nach Auskunft des Staatsanwalts am Montag, wo sich das Todesopfer vor der Gewalttat aufgehalten hat.

Wie Felix Giesenregen gegenüber DER WESTEN bestätigt, hat sich die Frau in der Nacht vor ihrem Tod in der Hammer Innenstadt aufgehalten.

Ein weiterer bestätigter Anhaltspunkt, über den zuerst die „Bild“ berichtet hatte: 100 Meter entfernt wurde ein Fahrrad auf einem Gehweg gefunden. Es muss nun geprüft werden, ob es der 25-Jährigen gehörte, sie womöglich davon heruntergerissen worden war. (mg/ak)

