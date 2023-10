Hagen: Messerstecherei! Mann (28) schwer verletzt – Angreifer (31) bittet Tankstellen-Mitarbeiterin um Hilfe

Blut floss am Mittwochabend (25. Oktober) in der Weststraße von Hagen (NRW). Bei einem Streit zwischen zwei Männern (28, 31) flogen plötzlich nicht nur Beschimpfungen umher. Der Ältere von beiden zückte auf einmal ein Messer und ließ seinen Kontrahenten mit mehreren Stichen blutend zurück.

Dann lief er zu einer Tankstelle und wollte sich dort seine Wunde an der Hand versorgen lassen. Doch eine Mitarbeiterin rief geistesgegenwärtig die Polizei Hagen.

Hagen: 28-Jähriger mit Messerstichen schwer verletzt

In Hagen-Vorhalle trafen die beiden Männer am Mittwochabend gegen 19 Uhr aufeinander. Der 28-Jährige war mit einem Fahrrad unterwegs, kam vom Kreisverkehr und fuhr über den Gehweg in die Weststraße ein. An der Bushaltestelle vor einem Autohaus und einer Unterführung begegnete er dem 31-jährigen Fußgänger samt Hund.

Aus bisher ungeklärten Gründen begannen die beiden einen Streit, der schnell eskalierte. Am Ende erlitt der 28-Jährige mehrere Messerstiche. Sein Kontrahent lief zur nächsten Tankstelle und erzählte dort von der Auseinandersetzung. Er bat eine Mitarbeiterin, seine Wunde an der Hand zu versorgen. Diese rief daraufhin die Polizei.

Messerstecherei in Hagen! Foto: Alex Talash

Mordkommission ermittelt

Die Polizei stellte beim 31-Jährigen ein Messer sicher und fand auch auf dem Weg zwischen der Tankstelle und der Bushaltestelle „Weststraße“ einen Teleskopschlagstock. Die Beamten stellten die Waffen sicher und der Rettungsdienst brachte beide Verletzen ins Krankenhaus.

Nun hat die Polizei Hagen eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft. Um Hinweise auf den Tathergang zu erhalten, bitten diese nun etwaige Zeugen um Hilfe. Hast du die Auseinandersetzung miterlebt? Dann melde dich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02331 986 2066.