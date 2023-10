Hagen: Israel-Flagge geklaut! Hier sind Täter besonders dreist

Am frühen Sonntagmorgen (22. Oktober) haben Unbekannte die Israel-Flagge vor dem Rathaus der Stadt Hagen (Ruhrgebiet) geklaut. Sie durchschnitten das Halteseil am Fahnenmast und konnten ungesehen mit dem großen Banner entkommen.

Der Staatsschutz hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Derweil zeigte sich der Oberbürgermeister von Hagen fassungslos.

Hagener Staatsschutz alarmiert – hast du die Diebe gesehen?

In den frühen Morgenstunden, wahrscheinlich noch im Schutz der Dunkelheit, hat eine bisher unbekannte Anzahl von Personen die Israel-Flagge vor dem Rathaus entwendet. Der Staatsschutz der Polizei Hagen ermittelt wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung und besonders schwerem Diebstahl.

Allerdings geht es hier auch um das Vergehen der „Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten“. Deshalb bitten die Ermittler auch um die Mithilfe der Bevölkerung. Hast du den Diebstahl oder etwas Verdächtiges am Sonntagmorgen in der Rathausstraße bemerkt? Vielleicht hast du auch verdächtige Personen gesehen? Dann melde dich bitte unter der 02331 986 2066 bei der Polizei.

Der Staatsschutz Hagen ermittelt nach einem dreisten Diebstahl. Foto: Alex Talash

Oberbürgermeister: „Ein unerträgliches Zeichen“

Erik O. Schulz, Oberbürgermeister von Hagen, zeigt sich nach der Tat schockiert. „Das ist ein unerträgliches Zeichen, für das es keinen Platz in unserer Stadt geben darf. Niemals“, bringt er sein Erschrecken klar zum Ausdruck. Denn mit der Flagge wollte die Stadt ihre Solidarität mit den Opfern im Israel-Krieg bekunden.

„Der Diebstahl der israelischen Flagge ist ein fatales Signal. In unserer Stadt ist kein Platz für jegliche Form von Antisemitismus“, stellt Schulz klar. „Wir werden ganz in diesem Sinne auch in Zukunft für alle sichtbar Flagge zeigen: als Zeichen unserer Solidarität mit den Menschen in Israel, mit unseren Freunden in Modi‘in und mit den Jüdinnen und Juden in unserer Stadt. Wir Hagenerinnen und Hagener stehen an eurer Seite!“

So hängt auch direkt am Rathausbalkon ein Solidaritätsbanner. Darauf steht: „Unsere Solidarität und unser Mitgefühl gelten den Angehörigen der Opfer des Terrors in Israel – Hagen trauert mit ihnen.“ Dieses ließen die Täter allerdings hängen. Zeitnah will die Stadt zudem eine neue Israel-Flagge hissen.