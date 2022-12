Hagen: Heftiger Unfall auf B54! Frau stirbt noch an Unfallstelle ++ sechs weitere Personen verletzt

Schrecklicher Unfall in Hagen! Eine Frau verlor dabei ihr Leben – sechs weitere Personen wurden verletzt.

Auf der Volmetalstraße in Hagen kam es am frühen Mittwoch (28. Dezember) gegen 13.30 Uhr zu einem heftigen Verkehrsunfall: Ein 24-Jähriger kam mit seinem VW Passat aus bisher noch ungeklärten Gründen von der Straße auf der B54 in Richtung Dahl ab. Der Wagen geriet in den Gegenverkehr, crashte dort frontal in den Audi eines 71-Jährigen, der in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Hagen: Beifahrerin stirbt noch an Unfallstelle

Schrecklich: Die Beifahrerin (74) aus dem VW Passat verstarb, trotz Reanimation, noch an der Unfallstelle. In dem VW befanden sich insgesamt fünf Personen. Eine Fünfjährige und zwei Frauen (41 und 50 Jahre alt) sowie beide Männer kamen per Rettungswagen in Krankenhäuser. Zu der Schwere der Verletzungen konnten bislang keine abschließenden Angaben gemacht werden.

In Hagen crashten zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Foto: Alex Talash

Weitere Nachrichten:

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Dortmund unterstützte die Polizei Hagen bei der Unfallaufnahme. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Volmetalstraße musste aufgrund des Unfalls in beide Richtungen gesperrt werden.