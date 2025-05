A1 in NRW: Heftiger Unfall zwischen Lkw und Autos ++ Mehrere Verletzte ++ Hubschraubereinsatz!

Unfall auf der A1 in Richtung Münster! Am Freitagnachmittag (30. Mai) sind Lkws und Autos kollidiert. Wie DER WESTEN von der Polizei erfahren ist, wurden die Beamten zusammen mit der Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in NRW gerufen, bei dem zwei Lkws und zwei Pkws zusammengestoßen sind.

Das Ganze passierte zwischen Schwerte und Kamen-West. Aufgrund dieses Unfalls musste nicht nur die Fahrbahn, sondern auch die Gegenfahrbahn gesperrt werden. Grund: Ein Rettungshubschrauber musste dort landen. Wie die Polizei weiter berichtet, wurden bei dem Unfall vier Personen verletzt – alle kamen mit leichten Verletzungen davon.

+++NRW an Spitze trauriger Statistik – „Nicht mehr tragbar“+++

Chaos: Schwerer Unfall auf der A1 in NRW

Mittlerweile sind auf der Unfallstrecke die linke und mittlere Verkehrsspur wieder frei. Doch das Chaos auf der Autobahn ist damit noch lange nicht vorüber. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber DER WESTEN weiter verrät, ist es auch auf der Gegenfahrbahn zu einem Vorfall gekommen.

Mehr News:

In der Gegenrichtung – Richtung Köln – kam es auf Höhe Kamen-Zentrum auf dem mittleren Fahrstreifen zu einem Lkw-Brand. In diesem Bereich ist die Autobahn aktuell komplett gesperrt. Wann die Fahrbahn hier wieder freigegeben wird, ist bislang noch nicht bekannt.