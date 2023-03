Freudenberg/NRW: Traueranzeige für Luise (†12) rührt zu Tränen – Eltern haben dringende Bitte

Bis weit über die Grenzen von Freudenberg hinaus nehmen die Menschen Anteil am Schicksal der getöteten Luise (†12) und ihrer Familie. Niemand kann nachempfinden, was Angehörige nach dem gewaltsamen Tod der Zwölfjährigen aus dem kleinen NRW-Dorf durchmachen. Eine Traueranzeige, die am Samstag in der „Siegener Zeitung“ veröffentlicht wurde, gibt einen Einblick in das Seelenleben der trauernden Familie.

„Es gibt keine Worte, um das Unbegreifliche zu begreifen. Für uns steht die Welt still“, steht darin neben einem Foto der kleinen Luise aus glücklichen Tagen. Worte, die einen Kloß im Hals hinterlassen. Geboren am 29. August 2010 und viel zu früh gestorben am 12. März 2023. Für die Trauerfeier in Freudenberg hat die Familie einen dringenden Wunsch geäußert.

Freudenberg/NRW: Familie äußert wichtige Bitte

Wie tief der Schmerz der Familie sitzt, lässt sich von Außenstehenden nur erahnen. Das eigene Kind aus dem Leben gerissen. Einfach so. Ohne die Chance auf einen Abschied. Luises Familie muss für den Rest ihres Lebens mit dem schmerzlichen Verlust umgehen.

„Trauer kann man nicht sehen, nicht hören – man kann sie nur fühlen“, heißt es weiter in der Anzeige. Bei der Trauerbewältigung bittet die Familie um Respekt. So wünscht die Familie die Gedenkfeier am Mittwoch (22. März um 18 Uhr) im „im engen persönlichen Kreis“ abzuhalten. „Wir bitten sehr um Verständnis, dass die Familie und Freunde Luise dort in Ruhe auf ihrer letzten Reise begleiten möchten“, heißt es in der veröffentlichen Anzeige in der lokalen Zeitung.

Polizei unterstützt Luises Familie

Wer teilhaben möchte, sei eingeladen, in die Aula der Esther-Bejarano-Gesamtschule zu kommen. An der Schule in Freudenberg, die Luise bis zu ihrem Tod besuchte, werde die Gedenkfeier aus der evangelischen Kirche per Audiostream übertragen.

Nach Angaben der Zeitung wird die Polizei die Familie bei ihrem Wunsch nach Privatsphäre bei der Gedenkfeier unterstützen. So sollen Beamte dafür Sorge tragen, dass die Trauerfeier nicht gestört wird.