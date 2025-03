Fort Fun verkündet große Änderung – Besucher aus dem Häuschen

Mit steigenden Temperaturen macht sich bei vielen Menschen das Verlangen breit, Unternehmungen an der frischen Luft zu machen. Besonders gut eignet sich ein Besuch im Freizeitpark ‒ beispielsweise im Movie Park, im Europa-Park oder im Fort Fun.

Letzterer hat jetzt große Änderungen in den sozialen Medien angekündigt, die eine beliebte Attraktion betreffen.

Fort Fun: Diese Änderung ist geplant

Der Freizeitpark Fort Fun im Sauerland bietet neben verschiedenen Shows und Events auch die Sommerrodelbahn Trapper Slider an. Sie ist 1,3 Kilometer lang, geht steil bergab und hat Kreisel, Jumps und zahlreiche Kurven.

+++ Auch interessant: „Fort Fun“ in NRW macht es offiziell – kurz vor Saisonstart gibt es keinen Zweifel mehr +++

Jetzt kündigte der Freizeitpark Fort Fun eine große Neuerung bezüglich der Rodelbahn an. „Mit dem neuen Early Slider-Ticket startet ihr schon ab 8.45 Uhr in den Park und erlebt an ausgewählten Tagen (zum Beispiel in den Osterferien) unsere beliebte Sommerrodelbahn mit kaum Wartezeit!“ Mit dem Ticket kommen Besucher also 1,5 Stunden früher rein als Personen ohne das Slider-Ticket. Sie dürften bei dieser Neuerung völlig aus dem Häuschen sein.

+++ Passend dazu: Movie Park: Kurz vor Saison-Eröffnung geht die Nachricht um – Besucher flippen aus +++

Das müssen Besucher beachten

Fort Fun verlangt für den Vorteil nach Angaben der Website 9,90 Euro pro Person. Das ist allerdings nicht der Gesamtpreis! Gültig ist das Ticket nur in Kombination mit einer Jahreskarte oder einem gültigen Tagesticket. Interessenten können das Early Slider-Ticket im Ticketshop kaufen.

Hier mehr lesen:

Gültig ist es im Fort Fun für Gäste ab 1 Meter mit erwachsener Begleitung oder ab 1,30 Meter ohne Begleitung. Kinder, die kleiner sind, dürfen die Sommerrodelbahn hingegen nicht nutzen. Neben dem neuen Early Slider-Ticket für die Sommerrodelbahn bietet der Freizeitpark jetzt übrigens auch eine neue Attraktion an, die für Begeisterung sorgt (>>> hier mehr lesen).