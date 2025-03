Fort Fun zeigt neue Attraktion – Fans von den Socken

Bald beginnt wieder die Freizeitpark-Saison in NRW. Der Movie Park in Bottrop-Kirchhellen, das Phantasialand in Brühl bei Köln oder auch das Fort Fun Abenteuerland im Sauerland öffnen Anfang April ihre Tore wieder.

Für die neue Saison 2025 wird im Hintergrund bereits fleißig gearbeitet. Besucher des Fort Fun können sich ab dem 12. April auf eine neue Attraktion freuen. Der Freizeitpark hat nun einen ersten Blick auf das neue Fahrgeschäft gewährt.

Fort Fun stellt neue Attraktion vor

Wenn das Fort Fun am 12. April wieder eröffnet, wird der Andrang sicherlich groß sein. Zu besonders langen Schlangen könnte es im „Tal von Yakari“ kommen. Denn hier entsteht gerade eine neue Attraktion, die viele Besucher natürlich direkt ausprobieren wollen. „Der Countdown läuft: Die Bauarbeiten für die riesige Schaukel „Großer Adlers freier Flug“ sind in vollem Gange!“, verkündete der Freizeitpark nun auf Facebook und steigerte damit die Vorfreude umso mehr.

Auf einigen Bildern sind die Fortschritte der Bauarbeiten bereits zu sehen. Mit einem riesigen Krahn wurden die massiven Teile des neues Fahrgeschäfts nach und nach zusammengesetzt. Inzwischen steht das Grundgerüst der Schaukel bereits. Zur Eröffnung sollen die Besucher dann in über 15 Metern Höhe durch die Luft gewirbelt werden.

Große Gondel ohne Überschlag

„Die Gondel schwingt ohne Überschlag über einen kleinen See und sorgt für Bauchkribbeln und Nervenkitzel bei großen und kleinen Gästen“, heißt es auf der Homepage. Auf Nachfrage in den Facebook-Kommentaren ergänzen die Mitarbeiter, dass Kinder „ab 90cm in Begleitung eines Erwachsenen“ mitfahren dürfen.

Bereits über 160 Leute haben mit einem „Gefällt mir“ reagiert. Das Besondere an dem Fahrgeschäft ist vor allem auch der Stil eines Adlers. Das Totemtier dient als Beschützer der Hauptfigur Yakari in der gleichnamigen Animationsserie, die vielen Kindern bekannt sein wird. In der Serie bemerkt der kleine Junge, dass er mit Tieren sprechen kann und erlebt mit ihnen viele Abenteuer. Die Figuren werden den Besuchern des Fort Fun auch rund um die neue Attraktion immer wieder begegnen.