„Fort Fun“ in NRW will mit Attraktion punkten – Besucher gnadenlos! „Rappelkiste“

Nicht mehr lange müssen sich Freizeitpark-Fans aus NRW gedulden, dann öffnen die beliebten Tempel Phantasialand, Movie Park und Co. wieder ihre Türen. Auch das „Fort Fun Abenteuerland“ steht kurz vor der Saisoneröffnung.

Ab dem 12. April ist es endlich so weit, dann sind die zahlreichen Achterbahnen und andere Attraktionen im Park im Hochsauerlandpark wieder offen. Die Betreiber des „Fort Fun“ in NRW sind in diesem Jahr besonders gespannt, ob sie die letztjährigen Besucherzahlen von über 300.000 Freizeitpark-Fans nochmal toppen können (alle Infos dazu erhältst du hier >>>).

Doch nicht jede Attraktion des Parks bei Bestwig-Wasserfall im Hochsauerlandkreis begeistert die Gäste gleichermaßen.

„Fort Fun“ in NRW: Besucher ohne Gnade

Immer wieder macht die Freizeitpark-Plattform „NRW-Parks.de“ in den sozialen Medien Hunger auf Freizeitparks, teilt so etwa neue Infos zu Eröffnungen, Highlights oder Änderungen. Hin und wieder werden aber auch Aufnahmen von echten Kult-Fahrgeschäften geteilt, so wie zuletzt zu einer Achterbahn aus dem „Fort Fun Abenteuerland“ in NRW.

+++ Movie Park verkündet es selbst – und braucht Hilfe der Fans +++

Die „SpeedSnake Free“ gehört im „Fort Fun“ zu den etablierteren Bahnen. Die Stahlachterbahn wurde im Juni 1981 im NRW-Park eröffnet und zählt damit zu den ältesten Attraktionen. Laut der Facebook-Community würde man das aber mittlerweile auch deutlich merken. So erlaubt sich so manch ein Besucher das harsche Urteil „Rappelkiste“.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Fahrgäste sind sich uneins

Ein Besucher des NRW-Parks offenbart so etwa bei Facebook: „Unnötig … Rappelig, zu langsam, zu niedrig.“ Dagegen verbindet ein anderer mit der „Fort-Fun“-Attraktion scheinbar sogar ein traumatisches Erlebnis: „War eine unruhige Fahrt und ein riesen blauer Fleck am Arm. Bekomme nicht so schnell blaue Flecken.“ Selbst ein Update an der SpeedSnake soll keine Verbesserungen gebracht haben, erklärt der nächste: „Die neuen Züge haben auch auch nicht wirklich gebracht.“

Noch mehr News rund um Freitzeitparks wie „Fort Fun“ und Co. in NRW:

Doch der Kritik können sich nicht alle Besucher anschließen. „Super Achterbahn“, freut sich so etwa ein „Fort-Fun“-Besucher. „Ein Relikt aus lange vergangenen Coaster-Tagen“, schwärmt der nächste. Bleibt abzuwarten, was der Freizeitpark in NRW für die neue Saison bereit hält und ob sich Besucher an vielen neuen Attraktionen werden erfreuen können.