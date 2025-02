Movie Park macht es offiziell – und braucht Hilfe der Fans

Der Movie Park bittet dich um Hilfe, denn er braucht jetzt deine Stimme. Das Voting zu den Parkscout Publikum Awards läuft und der Freizeitpark ist in zahlreichen Kategorien nominiert. 2023 konnte er sich schon mit der „Movie Park Studio Tour“ den Titel „beliebteste Familienachterbahn“ sichern. Bei den Shows und Events landete er zwar auf dem Treppchen, doch für weitere Titel reicht es nicht.

Das soll sich jetzt ändern. Der Movie Park ruft deshalb auf: „Jetzt abstimmen!“

Movie Park braucht deine Stimme

Viel Zeit haben der Movie Park und seine Fans nicht mehr. In wenigen Tagen ist es so weit: Dann verkündet Parkscout den Gewinner des Publikum Awards 2024/2025. Der Park selbst ist in diesem Jahr für mehrere Kategorien nominiert, vorneweg als „Bester Freizeitpark“.

Doch auch in neun weiteren Kategorien könnte der Freizeitpark gewinnen: • „Kinderfreundlichster Freizeitpark“,

„Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis“,

„Beste Gastronomie“,

„Beste Familienachterbahn“ („Movie Park Studio Tour“),

„Beste Wasserattraktion“ („Excalibur, „Area 51 Top – Secret“),

„Beste Themenfahrt“ („Area 51“),

„Beste Thrill-Attraktion“ („The High Fall“),

„Beste Show“ („Operation Red Carpet – The Stunt Show“, „Sherlock Holmes – A Game of Mystery“ und

„Bestes Event“ („Halloween Horror Festival, „Movie Park’s Hollywood Christmas“).

Movie Park, Phantasialand & Co. nominiert

Der Freizeitpark wendet sich nun an die Besucher: „Insgesamt sind wir in zehn Kategorien nominiert und zählen auf Eure Stimme, denn beim Publikumsaward seid Ihr die renommierte Jury. Wir danken Euch schon jetzt für Euren Support und freuen uns auch in der Saison 2025 auf jede Achterbahnrunde und jeden Applaus mit Euch!“

Bis zum 24. Februar hast du noch Zeit, für den Movie Park oder einen der Konkurrenten abzustimmen. Mit zur Auswahl stehen zum Beispiel der Europa-Park, Fort Fun, das Phantasialand, der Heide Park, das Legoland oder auch das Irrland.