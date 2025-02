Movie Park: Geheimnis enthüllt – darum öffnet der Freizeitpark früher

Auch wenn der Movie Park aktuell geschlossen ist, geht es hinter den Türen rund. Die Vorbereitungen für die Saison 2025/2026 laufen auf Hochtouren. Auf was sich Besucher in diesem Jahr freuen können, hat der Park-Direktor bereits verraten (hier alle Infos).

Besucher können es kaum erwarten, bis der Park in Bottrop-Kirchhellen wieder eröffnet. Am Freitag, 4. April ist es so weit. Doch Movie-Park-Gästen fällt jetzt im Vergleich zu anderen Parks etwas deutlich auf.

Movie Park: Jetzt ist alles klar

Denn schaut man sich die Wiedereröffnungsdaten umliegender Parks wie dem Phantasialand oder dem Panorama Park an, so wird schnelles eines klar: Hier wird erst samstags in die neue Saison 2025/2026 gestartet. Während das Phantasialand am 5. April in die neue Saison startet, geht’s beim Panorama Park am 12. April los.

+++ Movie Park: Nach „Hollywood Christmas“ – plötzlich geht die Nachricht um +++

Wie Park-Direktor Manuel Prossotowicz jetzt nämlich betont, wird man hier schon am 4. April, also freitags seine Türen für die Besucher eröffnen.

Park-Direktor: „Schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe“

Schon im Vorjahr war der Movie Park an einem Freitag in die neue Saison gestartet. Und das hat zwei Gründe, wie Prossotowicz auf der „FKF Convention“ offenbarte. Denn zum einen würde man damit vor allem Gruppen ansprechen, die den Freitag als Besuchstag bevorzugen.

Noch mehr News rund um den Movie Park:

Zum anderen wäre der Freitag – gerade für neue Mitarbeiter, die in der neuen Saison zum ersten Mal im Movie Park arbeiten – ein gute Gelegenheit, „smoother“ zu starten. So könne man in Ruhe das Kassensystem ausprobieren und Abläufe testen, bevor am Wochenende der richtige Besucherandrang folgt. „Wir schlagen da zwei Fliegen mit einer Klappe“, so der Director Marketing & Sales und Director Brand Development.