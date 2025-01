Flughafen Köln/Bonn: Nach Mega-Störung macht jetzt diese Nachricht die Runde

Zum Ende der Winterferien traf es zahlreiche Urlauber an den NRW-Flughafen Düsseldorf, Köln/Bonn und Dortmund am Freitag (3. Januar) bitter! Denn eine IT-Störung hatte zur Folge, dass die Airports kurzerhand ein stundenlanges Einreisestopp für Nicht-Schengen-Flüge verhängen mussten. Alle Infos dazu findest du hier >>>.

Nur kurz nach der Mega-Störung am Freitag geht jetzt die nächste Nachricht um. Der Flughafen Köln/Bonn hat Bilanz zum Jahr 2024 gezogen. Und die brachte Überraschendes ans Licht.

Flughafen Köln/Bonn: Rekordjahr bleibt ungeschlagen

Erstmals nach Jahren konnte der Flughafen Köln/Bonn im Vorjahr wieder Fluggäste im zweistelligen Bereich zählen. Mehr als zehn Millionen Passagiere schlugen am NRW-Airport 2024 zu Buche. „Das ist ein schöner Erfolg, der nicht selbstverständlich ist, da aufgrund hoher staatlicher Standortkosten derzeit viele Chancen am Luftverkehr in Deutschland vorbeiziehen und Fluggesellschaften ihre Maschinen lieber im europäischen Ausland einsetzen“, so Thilo Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

Auch spannend: Flughafen Düsseldorf: Sensations-Landung in NRW-Hauptstadt – das konnte keiner ahnen

Doch das Rekordjahr 2019 konnte damit nicht geschlagen werden, fehlten dazu noch rund zwei Millionen Fluggäste. „Neben den hohen staatlichen Kosten hängt das auch mit dem sehr stark reduzierten Angebot im innerdeutschen Verkehr zusammen. In diesem Segment bieten Airlines viel weniger Flüge an als 2019.“

Wenig Überraschung bei Flugzielen

Für wenig Überraschung sorgten dagegen die beliebtesten Flugziele in 2024. Vor allem Verbindungen in die Türkei und nach Spanien waren wieder hoch frequentiert. Unter den gefragtesten Zielen: Antalya, Palma de Mallorca, Istanbul und London.

In diesem Jahr plant der Flughafen Köln/Bonn erneut die Zehn-Millionen-Passagiermarke zu übertreffen. Voraussichtlich sollen 2025 10,6 Millionen Reisende am NRW-Airport abfliegen und landen.