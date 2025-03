Flughafen Köln/Bonn geht mit dem Trend – Reisende dürfen es endlich wissen

Bei vielen dürften die Urlaubspläne für dieses Jahr bereits geschmiedet sein. Dabei werden wohl viele Reisende auch in diesem Jahr wieder ab dem Flughafen Köln/Bonn abheben oder hier nach einer wohlverdienten Auszeit landen.

Doch wer sich in diesem Jahr mit den Flugzielen am NRW-Airport beschäftigt, traut seinen Augen kaum. Denn auf einmal bietet der Flughafen Köln/Bonn einige neue Flugziele an. Und das ist noch nicht alles! Gerade Fans der südlichen Urlaubsziele können jetzt jubeln.

Flughafen Köln/Bonn: Reaktion auf Hype?

Wer in diesem Jahr mit der Fluggesellschaft Eurowings in den Urlaub startet, der wird ab April gleich mit fünf neuen Flugzielen ab dem Köln/Bonner Airport konfrontiert. Und damit scheint der NRW-Flughafen auf Trends der sozialen Medien zu reagieren.

So werden laut Informationen von „T-Online“ ab dem 3. April 2025 zwei Mal in der Woche die portugiesische Inselgruppe Madeira angeflogen, ab dem 12. April jeweils ebenfalls zwei Mal Bastia auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika. Doch die Liste geht noch weiter.

NRW-Airport verkündet es nach Schokoladen-Trend

Auch Porto steht auf der neuen Reiseliste von Eurowings. Ab April geht es vom Flughafen Köln/Bonn aus drei Mal die Woche in die portugiesische Stadt. Ebenfalls neu auf dem Reiseplan: Klagenfurt in Österreich. Die Stadt am Wörthersee wird zwei Mal die Woche angeflogen. Außerdem wird das Angebot um Erbil im Irak erweitert (ein Flug pro Woche).

Doch auch Fans der Dubai-Schokolade, die zuletzt weltweit gehypt wurde, haben am Flughafen Köln/Bonn jetzt allen Grund zum Jubeln. Denn nachdem Eurowings das Langstreckenziel im Oktober 2024 in sein Flugangebot mit aufnahm, wird das Angebot jetzt ausgebaut. Laut „T-Online“ soll Dubai so auch im April weiterhin angesteuert werden. Im kommenden Winterflugplan 2025/2026 soll es bei Eurowings sogar vier statt bislang drei Verbindungen in das arabische Emirat geben.