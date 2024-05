Flughafen Köln/Bonn verkündet große Änderung – Passagiere hören ganz genau hin

Passagiere des Flughafen Köln/Bonn, aufgepasst! Der Airport hat jetzt eine große Neuerung im Gepäck. Viele Passagiere werden sich darüber mit Sicherheit freuen.

Von der Domstadt in den Kathedralenpark: Eurowings verbindet den Flughafen Köln/Bonn ab sofort mit Chişinău! Eurowings steuert die osteuropäische Hauptstadt im laufenden Sommerflugplan zwei Mal pro Woche von Köln/Bonn aus an – mittwochs und samstags. Das gab der Airport in einer Pressemitteilung bekannt.

Flughafen Köln/Bonn hat noch weitere neue Ziele im Gepäck

Doch das war noch nicht alles: Ab Juli wird das Angebot der Airline um drei Flugziele erweitert: Samsun (ab 8. Juli, montags) und Kayseri (ab 11. Juli, donnerstags) in der Türkei sowie das marokkanische Fès (ab 6. Juli, samstags).

„Wir freuen uns, dass unser wichtiger Partner Eurowings sein ohnehin großes Portfolio in Köln/Bonn um vier weitere Ziele ergänzt“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Mit Chişinău wird eine sehenswerte Stadt in Osteuropa aufgenommen, die wir bislang nicht im Flugplan hatten. Zusätzliche Ziele in der Türkei und in Marokko bieten sich sowohl für Urlaubsreisende an als auch für Fluggäste, die ihre Familie und Freunde besuchen.“

Stadt gilt als besonderes grün

Die moldawische Hauptstadt Chişinău ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes. Die Stadt gilt als besonders grün und ist umgeben von Weinbergen und Hügeln. Darüber hinaus hat Chişinău eine große Anzahl an historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten zu bieten – zum Beispiel das Nationaltheater oder den Triumphbogen der Stadt.

Samsun ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Norden der Türkei und liegt an der Küste des Schwarzen Meeres. Vor allem der breite Sandstrand Atakum Beach ist einen Besuch wert.

Teile der Stadt sind UNESCO Weltkulturerbe

Kayseri ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in Kappadokien in der Türkei. Kayseri liegt in 1.054 Metern Seehöhe am Fuße des erloschenen Vulkanes Erciyes. Die Stadt ist berühmt für ihren luftgetrockneten Rindfleisch-Schinken (Pastırma), ihre Knoblauchwurst Sucuk und die gefüllten Teigtaschen Mantı.

Fès ist eine der vier Königsstädte in Marokko. Die älteste und größte Medina (Altstadt) in ganz Nordafrika befindet sich in Fès und es ist das religiöse, kulturelle und handwerkliche Zentrum Marokkos. Teile der Stadt wurden sogar als UNESCO Weltkulturerbe ausgezeichnet.

So lange fliegst du zu den neuen Zielen

Die Flugzeit zwischen Köln/Bonn und Chişinău beträgt ungefähr zweieinhalb Stunden. Nach Samsun, Kayseri und in die Königsstadt Fès dauert die Flugreise jeweils knapp vier Stunden.