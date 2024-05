Flughafen Düsseldorf: Unglaubliche Pläne zur EM 2024 – das gab’s noch nie

Die EM 2024 naht! Und auch der Flughafen Düsseldorf hat sich für dieses besondere Ereignis im eigenen Land einige Besonderheiten ausgedacht.

Nicht mehr lange, dann ist Anpfiff bei der EM 2024. Damit die verbleibenden Tage bis zum Beginn der EM für alle Fußball-Fans schneller vergehen, hat sich der Flughafen Düsseldorf etwas einfallen lassen. Und auch während der Europameisterschaft warten zahlreiche Angebote auf Fans, Passagiere und Besucher.

Flughafen Düsseldorf: Torwandschießen für die Passagiere

Vorgesehen ist unter anderem ein Torwandschießen im Terminal, ein eigener Sportsplace mit Übertragung der Spiele und mit der Flughafenhündin Lotta ein eigenes Fußball-Orakel. Außerdem neu am Airport mit am Start: EM-Maskottchen Albärt ist am Flughafen eingetroffen und „spielt das runde Leder durch zahlreiche Bereiche des Airports“, wie es in einer Pressemitteilung des Flughafens heißt.

Wer selbst aktiv werden möchte, der bekommt auch dafür eine Gelegenheit: Ganz nach dem Motto „drei oben, drei unten“ steht beispielsweise am 11. Juni zwischen 10 und 17 Uhr in der Abflughalle eine Torwand für Besucher und Passagiere bereit.

Flughafenhündin Lotta soll Sieger „erschnüffeln“

Ebenfalls im Terminal soll es dazu auch an verschiedenen Tagen Mitmach- und Gewinnaktionen geben – zum Beispiel ein virtuelles Elfmeterschießen, eine Bolzbox, Tischkicker oder auch ein Glücksrad mit Gutscheingewinnen für die Shops und Restaurants am Flughafen.

Bei Spielen in Düsseldorf und auch bei allen Partien der deutschen Nationalmannschaft wird das Orakel des Airports auf den Social-Media-Kanälen aktiv. Flughafenhündin Lotta soll bereits im Vorfeld der Spiele die Sieger „erschnüffeln“ – man darf gespannt sein, ob der Vierbeiner richtig liegen wird.

