Flughafen Düsseldorf: Jetzt ist es offiziell – traurige Nachricht macht die Runde

Die Urlaubs-Saison ist offiziell eröffnet! Und auch am Flughafen Düsseldorf herrscht reger Betrieb. Zahlreiche Touristen wollen gerade in die wohlverdienten Ferien fliegen – und ausgerechnet jetzt macht diese traurige Nachricht die Runde!

Egal ob Spanien, Türkei oder Italien: Jeder, der für den unmittelbar bevorstehenden Sommer bereits einen Flug gebucht hat, dürfte aktuell in heller Vorfreude auf den anstehenden Urlaub sein. Der erste Schritt in Richtung Sonne ist dabei meist der Flughafen – zum Beispiel der Airport in Düsseldorf.

Flughafen Düsseldorf: 1,5 Millionen Online-Bewertungen wurden ausgewertet

Von hier aus starten und landen Tag für Tag zahlreiche Flieger. Doch jetzt macht die traurige Nachricht die Runde: Laut eines Vergleichs des Reiseportals HolidayCheck erfreut sich der Flughafen Düsseldorf nicht gerade großer Beliebtheit.

Insgesamt 1,5 Millionen Online-Bewertungen wurden bei Google und dem Fluginformations-Service flightradar24 ausgewertet. Das bittere Ergebnis für den Düsseldorfer Flughafen: Es reicht unter 55 europäischen Flughäfen lediglich für Platz 44!

Flughafen Weeze schneidet ähnlich schlecht wie Flughafen Düsseldorf ab

Und auch der Airport in Weeze schneidet alles andere als gut ab. Der Flughafen landet auf Platz 42, also immerhin noch zwei Ränge vor den Landeshauptstädtern. Der schlechteste Flughafen befindet sich übrigens in Hahn (Rheinland-Pfalz). Der Airport in Nürnberg ist mit Platz acht der beste deutsche Airport. Wer den besten europäischen Flughafen laut HolidayCheck sucht, der muss in die Türkei reisen: Auf Platz eins liegt nämlich Istanbul.

Bei dem Vergleich wurden unter anderem das W-Lan und die Gastronomie unter die Lupe genommen. Bleibt abzuwarten, ob Düsseldorf beim nächsten Vergleich besser dasteht…