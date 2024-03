Flughafen Düsseldorf verkündet Hammer – für Reisende ändert es alles

Viele kennen es: Man landet nach einem anstrengenden Reisetag am Flughafen und will nur noch schnellstmöglich nach Hause. Als Optionen bleiben unter anderem die öffentlichen Verkehrsmittel, das eigene Auto mit womöglich hohen Parkgebühr-Kosten, ein Taxi, um das man sich streitet, oder ein vertrauter Mensch, der einen abholt.

+++ Streik-Eskalation: Verdi und GDL lassen Pendler zittern – jetzt kommt es knüppeldick – auch an Flughäfen! +++

Für Reisende am Flughafen Düsseldorf gibt es aber jetzt noch eine weitere Möglichkeit, bequem und schnell vom Airport wegzukommen. Das gab es so noch nie an einem deutschen Flughafen! Für Reisende könnte sich alles ändern.

Flughafen Düsseldorf verkündet Hammer

Die Lösung für ein reibungsloses Abreisen vom Flughafen in Düsseldorf lautet ab sofort: Uber. An einem Terminal wird es nun einen speziellen Bereich geben, an dem Reisende, die über die Uber-App verfügen, abgeholt werden können.

+++ Flughafen Düsseldorf war das Ziel – doch Maschine kommt nie an! Pilot erkennt nicht die Gefahr +++

„Reisende schätzen, dass sie die Uber-App global, also sowohl in Düsseldorf, aber auch zum Beispiel in Lissabon und New York nutzen können. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit dem Flughafen Düsseldorf mit dieser umfangreichen Lösung unseren App-Nutzern einen noch besseren Service für die Flughafenfahrten bieten können“, sagt der Deutschland-Chef von Uber, Christoph Weigler, in einer Pressemitteilung.

Bereits an 600 Flughäfen bietet Uber seinen Service an, so umfangreich wie jetzt in Düsseldorf ist die Zusammenarbeit aber sonst nirgendwo.

Mehr News:

Auf Facebook informiert der Flughafen Düsseldorf seine Passagiere, wo genau sie den speziellen Service finden können: „Ihr findet die Pickup-Station leicht erkennbar als ‚Ride-App-Pickup‘ auf der Ankunftsebene am Terminalausgang B.“

Flughafen Düsseldorf: Größter Airport in NRW

Der Flughafen Düsseldorf ist Deutschlands viert größter Airport. Allein im Jahr 2023 starteten und landeten insgesamt circa 19 Millionen Menschen am größten Flughafen von NRW.

Der Vergleich zu anderen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen:

Düsselorf: 19.109.517 Passagiere Kön/Bonn: 9.750.274 Passagiere Dortmund: 2.934.316 Passagiere Weeze: 1.595.785 Passagiere

Der neue Flughafen-Service könnte nun noch mehr Fluggäste in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt locken, die von dort aus weiterreisen.