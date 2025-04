Urlaub für 2025 schon geplant? Dir bleibt nicht mehr viel Zeit

Der Sommer steht vor der Tür und viele haben ihren Urlaub schon von langer Hand geplant. Ob es mit dem Auto an die See, in die Berge oder doch mit dem Flieger ins Ausland geht – egal! Die Hauptsache ist, man entflieht für einige Tage dem Alltag.

Besonders beliebt – neben Pauschalreisen – sind da auch immer eigens zusammengestellte Trips. Vor allem Apartments oder Ferienhäuser gehören da zu beliebten Unterkünften. Doch hier müssen Urlauber jetzt ziemlich schnell sein. Was ist der Grund dafür?

Urlaub: Hier lohnt es sich schnell zu sein

In den Sommerferien werden nämlich allmählich die Ferienunterkünfte rar. Das hat nun zumindest die Ferienhausplattform und App „Fewo-direkt“ in einer neuen Analyse herausgefunden. Daten aus dem Vorjahr zeigen nämlich, dass bis Ende April im Schnitt 70 Prozent aller Buchungen für die Monate Juli und August schon vorliegen. Besonders viel Auswahl bleibt da wohl nicht mehr.

+++Urlaub in den Niederlanden: Bitter! „Unangenehm für deutsche Gäste“+++

Doch eine Fewo-Sprecherin kann für ein wenig Entspannung bei den Urlaubern sorgen. „Während für manche Reiseziele schon überdurchschnittlich viele Buchungen vorliegen, wird für andere die 70-Prozent-Marke erst nach Ende April erreicht“, verrät Susanne Dopp und fügt hinzu: „Genau an diesen Orten sollten Last-minute-Reisende nach Ferienhäusern suchen.“

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Unterkünfte in Spanien und Italien beliebt

Doch um welche Orte handelt es sich hierbei? Wen es nicht zu weit von der Heimat zieht und wer Urlaub an der Ostsee machen möchte, der sollte sich im polnischen Westpommern nach einem Ferienhaus umschauen. Für Reiselustigere empfiehlt „Fewo-direkt“ alles rund um das portugiesische Porto und in der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien, in der die Stadt Triest liegt. Ein Geheimtipp für Spanien ist die Provinz Castellón nördlich von Valencia. Sie ist auch als Costa del Azahar bekannt und soll mit einigen der schönsten Strände der Region glänzen.

Mehr News:

In Deutschland spricht das Portal noch eine Empfehlung für die Pfalz mit der Deutschen Weinstraße aus. Mit ihren über 1.000 Sonnenstunden im Sommerhalbjahr wird sie auch gerne als die Toskana Deutschlands bezeichnet. Bis Ende April sind hier gerade einmal die Hälfte aller Ferienhausbuchungen eingegangen. Wer also zu den Kurzentschlossenen zählt, kann jetzt noch zuschlagen.