Flughafen Düsseldorf warnt: Mega-Chaos vorprogrammiert – Passagiere brauchen starke Nerven

Am Flughafen Düsseldorf müssen sich Passagiere in dieser Woche auf erhebliche Beeinträchtigungen einstellen. Denn Verdi hat zahlreiche Flughafen-Beschäftigte zum Streik aufgerufen. Der Flughafen Düsseldorf rechnet nach eigenen Angaben mit zahlreichen Flugausfällen und -Verspätungen.

Hintergrund des Streiks ist eine Entscheidung des NRW-Verkehrsministeriums „Aviapartner“ in den nächsten Jahren nicht bei der Lizenzvergabe für die Abfertigung am Flughafen Düsseldorf zu berücksichtigen. Verdi hat 700 Beschäftigte des Abfertigungsunternehmens am Freitag zu einem ganztägigen Streik aufgerufen – und das nicht nur, weil ihnen die Arbeitslosigkeit droht.

Flughafen Düsseldorf: Verdi kritisiert diese Entscheidung

Denn nach Verdi-Angaben lehne „Aviapartner“ einen Tarifvertrag-Sozialplan mit Abfindungen für seine Mitarbeiter ab. „Die Beschäftigten haben teils jahrzehntelang einen knochenharten Job am Flughafen geleistet und Gewinne erwirtschaftet. Nun sollen sie keine Abfindungen erhalten, um sich dann bei neuen Arbeitgebern für den gleichen Job am gleichen Flughafen mit weniger Einkommen auf befristete Arbeitsplätze zu bewerben“, kritisiert Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky.

Bislang war „Aviapartner“ hauptsächlich für die Gepäck- und Flugzeugabfertigung am Flughafen Düsseldorf zuständig. Der Marktanteil lag bei 75 Prozent. Ab dem 1. April sollen drei andere Abfertigungsunternehmen die Tätigkeiten übernehmen. Nur eines davon war bislang am größten NRW-Flughafen im Einsatz. Die anderen hätten bislang noch kein Personal rekrutiert, so Verdi.

Flughafen Düsseldorf: Droht jetzt neues Chaos

Zwar könnte ein Großteil der Beschäftigten wohl bei den neuen Dienstleistern anheuern. Allerdings müssen sie damit rechnen, dass sich ihre Arbeitsbedingungen noch einmal verschlechtern. Laut Verdi drohen unsichere und teils befristete Jobangebote mit deutlich geringerem Einkommen. Und das ausgerechnet in einer Branche, die ohnehin schon unter extremen Personalmangel leide. Verdi befürchtet, dass sich die teilweise chaotischen Zustände bei der Abfertigung am Flughafen Düsseldorf im vergangenen Sommer nun wiederholen könnten.

„In Anbetracht dieser existenziellen Situation der Beschäftigten hoffen wir auf das Verständnis der Passagiere. Alle Beteiligten sind aufgerufen, eine gemeinsame Lösung zu finden, damit dem Flughafen und vor allem den Reisenden tage- und wochenlange Streiks erspart bleiben“, so Reschinksy. Zunächst sollen die Beschäftigten nur am Freitag um 3.30 Uhr bis Samstag 0.30 Uhr ihre Arbeit niederlegen.