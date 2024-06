Flughafen Düsseldorf: Ungewöhnlicher Anblick am Airport – Passagiere staunen nicht schlecht

Aktuell herrscht am Flughafen Düsseldorf Hochbetrieb. Die Urlaubszeit ist im vollen Gange. Zahlreiche Passagiere heben mit dem Flieger ab in ihre wohlverdienten Ferien. Und mitten im Getümmel bot sich den Urlaubern am Airport jetzt ein ungewöhnliches Bild.

Auch am Flughafen Düsseldorf ist das EM-Fieber ausgebrochen! Mitten in der Abflughalle probierten fast 400 Reisende, Besucher und Flughafenmitarbeitende wie gut ihre Schusstechnik beim Torwandschießen ist. Egal ob in Socken, mit Business-Schuhen oder in Sneakern – Groß und Klein gaben sich alle Mühe, den Ball in der Torwand zu versenken.

Flughafen Düsseldorf: Schalke-Talent macht das Rennen und sichert sich Gutschein

Auch wenn der „Sportstudio“-Rekord von fünf Treffern nicht gebrochen wurde: Insgesamt drei Teilnehmer schafften es über die Rekordzahl von vier Treffern. Insgesamt fielen rund 100 Tore. Im Finale lieferten sich schließlich Flughafengeschäftsführer Lars Redeligx und Pradeep Pinakatt, Demet Ateş, Stationsleitung von SunExpress, und der ehemalige Fortuna-Spieler Oliver Fink ein spannendes Duell mit fünf Passagieren.

Als Sieger ging schließlich Luca Podlech, Torwart bei der U19 des FC Schalke 04, hervor. Mit einem „Golden Goal“ sicherte er sich den Hauptgewinn und damit einen SunExpress-Fluggutschein. Danach ging es mit Freunden nach Mallorca.

Flughafen Düsseldorf hat noch weitere Aktionen zur EM

Neben dem Torwandschießen hat sich der Flughafen Düsseldorf noch weitere Aktion rund um die EM ausgedacht. So werden ausgewählte EM-Spiele übertragen. Außerdem kannst du deine Freunde beim Tischkicker herausfordern. Zusätzlich gibt es eine Social Wall und einen Pop-up-Store für Sneaker. Das EM-Fieber hat den Airport also längst erreicht.