Notlage im Flieger nach Düsseldorf – Pilot trifft drastische Entscheidung

Es ist wahrscheinlich der Albtraum aller Reisenden: Während eines Fluges am Samstag (28. Juni) nach Düsseldorf sendete der Pilot ein Notsignal. Das Flugzeug musste an einem Flughafen in Italien notlanden.

Das Flugzeug Boeing 737 der Fluggesellschaft „TUIfly“ hob am Samstagvormittag um 11.50 Uhr von der griechischen Insel Korfu ab. Wie viele Passagiere sich an Bord befanden, ist unklar, jedoch hat das Flugzeug Platz für 189 Passagiere.

Flugzeug nach Düsseldorf musste notlanden

Eigentlich sollte der Flug nach Düsseldorf nur zweieinhalb Stunden dauern, jedoch kam alles anders. Wie „RTL“ berichtet, drehte das Flugzeug plötzlich von seiner geplanten Reiseroute ab und steuerte den Flughafen Bari in Italien an.

Der Pilot des Flugzeugs sendete einen Notfallcode und landete 63 Minuten nach dem Start am italienischen Flughafen. Der Flughafen Bari war nach der Landung des Flugzeugs nach Düsseldorf für mehr als eine Stunde gesperrt, wie „AirLive“ berichtet.

Was genau der Grund für die Notlandung war, ist bisher noch unbekannt. Auch eine Anfrage von „RTL“ an „TUI“ und den Flughafen Bari blieb bisher unbeantwortet. Vor der Notlandung sendete der Pilot jedoch den Notfallcode 7700 über Funk ab.

Notlage an Bord: Hintergründe noch unklar

Dieser Notfallcode wird ausschließlich bei gravierenden Zwischenfällen benutzt. Er signalisiert, dass die Flugsicherung das Flugzeug vorrangig behandeln muss, meistens wegen einer Notlage an Bord – dadurch kann das Flugzeug in einem Notfall schneller landen.

In der Vergangenheit wurde dieser Notfallcode meistens wegen eines medizinischen Notfalls an Bord oder eines ernsten technischen Problems genutzt. Was genau während des Fluges nach Düsseldorf passiert ist, bleibt jedoch vorerst noch unklar. Laut den letzten Informationen (14.30 Uhr) befindet sich die Boeing 737 immer noch am Flughafen Bari.