Flughafen Düsseldorf verkündet es selbst – Passagiere schauen ganz genau hin

Der Flughafen Düsseldorf steht dieser Tage besonders im Fokus. Denn dieses Jahr herrscht schon vor der Hauptreisewelle zu den Sommerferien Hochbetrieb am größten Airport in NRW. Schließlich steht die EM 2024 in Deutschland an.

Gleich vier Spielorte der Europameisterschaft sind in NRW (Düsseldorf, Köln, Dortmund, Gelsenkirchen) – und damit in unmittelbarer Umgebung zum Flughafen Düsseldorf.

Die Airport-Betreiber rechnen nicht nur mit deutlich mehr Fluggästen (mehr dazu hier >>>), sondern will diesen auch etwas bieten. Eines dieser Angebote könnte für Fußball-Fans noch sehr wichtig werden.

Flughafen Düsseldorf mit großem EM-Angebot

Tausende Fußball-Fans aus ganz Europa werden in diesem Sommer nach Deutschland reisen, um sich die Spiele ihrer Idole anzuschauen. Viele von ihnen werden am Flughafen Düsseldorf ankommen oder von dort aus zum nächsten Spielort fliegen.

Während der Reisezeit könnten die Fans die ein oder andere Spielminute der EM verpassen. Doch zumindest am Airport selbst kommen sie auf ihre Kosten. Denn der Airport plant, einen Teil der Spiele live zu übertragen.

Flughafen Düsseldorf zeigt Deutschland-Spiele

So sollen nach eigenen Angaben nicht nur alle 15- und 18-Uhr Spiele übertragen werden, sondern auch einzelne 21-Uhr-Duelle. Dazu zählen auf jeden Fall die Spiele der Deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland (14. Juni), das Duell Serbien gegen England (16. Juni) und Tschechien gegen Türkei (16. Juni). Wer während der EM 2024 am Flughafen Düsseldorf auf seinen Flug wartet, muss also nicht auf Fußball verzichten.

Und das ist noch nicht alles. Neben den Live-Übertragungen können fußballbegeisterte Passagiere im sogenannten „Sportsplace“ auch selber aktiv werden und sich am Kicker messen. Richtiges EM-Flair wird es dann schon am Samstag (8. Juni) geben. Denn dann landet um 17.30 Uhr mit der albanischen Nationalmannschaft das erste EM-Team am Flughafen Düsseldorf.