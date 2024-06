Flughafen Düsseldorf: Hund schnüffelt an Koffern – plötzlich geraten Passagiere ins Schwitzen

Große Aufregung am Flughafen Düsseldorf. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits mehrere EM-Teilnehmer am größten Airport in NRW gelandet sind, ging es am Donnerstag (13. Juni) erneut ans Eingemachte.

Einen Tag vor dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland nahm Spürhündin Lotta diverse Koffer am Flughafen Düsseldorf ganz genau unter die Lupe. Sie hatte einen ganz besonderen Auftrag.

Flughafen Düsseldorf nimmt Koffer ins Visier

Normalerweise ist Lotta auf der Suche nach Sprengstoff oder Drogen. Doch dieses Mal sollte die Spürhündin ihr Können auf ungewohntem Terrain beweisen. Denn Lotta ist vom Flughafen Düsseldorf als Orakel für die EM 2024 engagiert worden. Und vor dem Spiel Deutschland gegen Schottland (14. Juni, 21 Uhr) durfte die Spürnase das erste Mal ihr Können unter Beweis stellen.

„Wir nehmen unsere Aufgabe sehr ernst“, erklärt Philip Klußmann vom Düsseldorfer Airport. „Ich habe Lotta seit Wochen unter Wettkampfbedingungen im häuslichen Trainingslager akribisch vorbereitet“, versichert Lottas Herrchen. Die Hündin sei topfit und werde sich „von Spieltag zu Spieltag immer mehr ins Turnier schnüffeln.“

So tippt das EM-Orakel vom Flughafen Düsseldorf

Und so funktioniert es. Vor Deutschland-Spielen und EM-Paarungen in Düsseldorf bekommt Schäferhund-Husky-Mischling jeweils zwei mit Fahnen geschmückte Koffer vorgesetzt. In beiden sind Leckerlis versteckt. Als Sieger gilt die Nation, aus deren Koffer Lotta das Leckerli zuerst herausfischt.

Nach dem ersten Durchgang können diejenigen, die es mit Deutschland halten, erleichtert aufatmen.

Klare Kiste für Flughafen-Hündin Lotta in Düsseldorf: Deutschland macht’s. Foto: Flughafen Düsseldorf

Denn Lotta hat sich bei der Auswahl von zwei Koffern für das mit der Deutschland-Fahne entschieden. Die Würfel sind also gefallen. Lotta tippt auf einen deutschen Sieg beim Eröffnungsspiel gegen Schottland.

