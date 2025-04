Düsseldorf Flughafen: Pilot landet mit Verspätung – plötzlich irre Szenen auf dem Rollfeld

Ein paar Minuten später als geplant ist am Sonntag (30. März) eine Maschine aus Mailand am Flughafen Düsseldorf gelandet. Den Passagieren an Bord bot sich danach ein spektakuläres Schauspiel auf dem Rollfeld.

Das hatte allerdings nichts mit der Verspätung ihres Fliegers zu tun. Stattdessen handelte es sich um ein ganz besonderes Flugzeug, dass kurz nach 8 Uhr am Flughafen Düsseldorf gelandet war.

Düsseldorf Flughafen: Feuerwehr auf dem Rollfeld

Geleitschutz mit Fahrzeugen des Bodenpersonals und die Airport-Feuerwehr schießt Wasserfontänen im Spalier. Was zunächst nach einem Notfall klingt, dürfte der erfahrene Planespotter direkt als Empfangskomitee einstufen. Und tatsächlich: Es handelte sich um eine große Premiere.

++ Flughafen Köln/Bonn macht es offiziell – Urlaubern platzt die Hutschnur ++

So kehrte nach Jahren der Abstinenz mit der Flugnummer EC 3025 am Sonntag die erste Easyjet-Maschine zurück zum Flughafen Düsseldorf. Es ist der Startschuss einer neuen Kooperation mit der britischen Fluggesellschaft. „Das ist ein toller Erfolg für Düsseldorf und unseren Flughafen“, erklärte Lars Redeligx bereits im Winter 2024.

++ Wetter in NRW: Experte spricht bittere Wahrheit aus – „Wirklich erschreckend“ ++

Der Vorsitzende der Geschäftsführung des Düsseldorfer Flughafens freute sich, dass sich Easyjet „trotz der aktuell schwierigen staatlichen Rahmenbedingungen für den Luftverkehr in Deutschland“ für die NRW-Landeshauptstadt entschieden hatte.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bald noch mehr Easyjet-Ziele aus Düsseldorf

Neben Mailand-Malpensa und London-Gatwick fliegt die zweitgrößte Billigairline Europas von Düsseldorf auch nach Edinburgh (ab 2. Mai) sowie nach Nizza (ab 24. Juni). Und das ist noch nicht alles.

Mehr Themen:

So hatte Easyjet bereits angekündigt beim Pauschalreisen-Angebot den Standort Düsseldorf noch weiter zu pushen. In dem Zusammenhang sind bereits weitere mögliche Ziele genannt worden, wie etwa Barcelona, Bordeaux oder Rom. Urlauber können sich also womöglich auf noch mehr Angebote zum Spartarif vom Flughafen Düsseldorf freuen.