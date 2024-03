Flughafen Düsseldorf macht es offiziell – Spekulationen haben ein Ende!

Jetzt ist es offiziell: Der Sommerflugplan ist da! Und damit wird auch das Angebot am Düsseldorfer Flughafen größer. Denn die Flieger am Airport starten nicht nur öfter pro Woche, sondern auch zu neuen Zielen. Jetzt geht’s endlich los.

Flughafen Düsseldorf teilt Sommerflugplan

Ab Ende März kannst du ausgehend von der Landeshauptstadt zu über 160 Zielen aufbrechen. Zudem werden die rund 60 Airlines am Airport noch frequentierter fliegen. Damit ist deinen Urlaubswünschen kaum noch eine Grenze gesetzt.

Auch interessant: Flughafen Düsseldorf lässt die Bombe platzen – Besucher müssen zwei Mal hinschauen

Zum Beispiel zieht es die Airline Vueling ab dem 2. April ganze 16-mal pro Woche in die spanische Metropole Barcelona. Und auch die beliebte Baleareninsel Mallorca wird ebenso wie das türkische Antalya während der Hochsaison an die 120-mal pro Woche angeflogen.

Von Düsseldorf bis Tel Aviv

Nouvelair fliegt viermal pro Woche nach Tunis, die Hauptstadt von Tunesien. Ab Juni geht es doppelt so oft nach Monastir und dann noch sechsmal nach Djerba. SunExpress fliegt öfter in die Türkei und auch nach Antalonien mit Zielen wie Elazig. Ganz neu kommt im Sommer noch Malatya hinzu.

Eurowings fliegt in der kommenden Saison 112 Ziele direkt an. Neu sind Florenz (Italien), Tel Aviv (Israel), Tanger (Marokko), Marrakesch und Iasi in Rumänien. Wer der Hitze lieber entfliehen will, kann auch zweimal pro Woche nach Tromsø und Bergen in Norwegen fliegen oder auch viermal nach Oslo. Ganze elfmal wöchentlich geht es dann nach Göteborg in Schweden oder Kopenhagen in Dänemark und noch einmal mehr nach Stockholm.

Und auch für Urlauber mit Fernweh hat der Flughafen Düsseldorf einige Ziele in petto. So geht es mit Emirates und Qatar Airways 25 Mal pro Woche nach Dubai und Doha in die Vereinigten Ararbischen Emirate beziehungsweise nach Katar. Von dort aus kannst du weiter nach Asien. Singapur, Kuala Lumpur (Malaysia), Bangkok (Thailand), Hongkong, Tokio (Japan) und auch Kapstadt in Südafrika – du hast die Wahl.