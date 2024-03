Flughafen Düsseldorf lässt die Bombe platzen – Besucher müssen zwei Mal hinsehen!

Auch am Flughafen Düsseldorf dürfte dem ein oder anderen die Reiselust aufgrund der Streiks von Airlines oder auch vom Bodenpersonal ordentlich vergangen sein. Aber auch in den schweren Streik-Zeiten gilt es, den Blick nach vorne zu richten.

So steht zum Beispiel das Osterwochenende vor der Tür, welches einige Menschen bestimmt für eine kurze, aber schöne Reise nutzen werden. Wer für die Osterreise am Flughafen Düsseldorf vorbeikommt, der wird sich freuen können. Der Airport hat jetzt nämlich eine große Bombe platzen lassen. Eine Mode-Bombe.

Flughafen Düsseldorf: Diese Modemarke eröffnet einen Store

Der Flughafen hat in der letzten Zeit sein kulinarisches Angebot deutlich ausgebaut. Bereits vor einiger Zeit berichteten wir darüber, dass die weltweit bekannte Marke „Dunkin Donuts“ jetzt einen Standort am Flughafen Düsseldorf eröffnet hat. Der Shop ist laut Düsseldorfer Airport in Abflugebene im Bereich B zu finden und täglich von 5 bis 21 Uhr geöffnet (hier nachzulesen).

Jetzt hat der Flughafen auch noch bekannt gegeben, dass eine bekannte Modemarke in den Airport einziehen wird. „Pünktlich zur Reisesaison hat der Flughafen auch sein Angebot an Geschäften und Gastronomien ausgeweitet. Dazu gehört im öffentlichen Bereich der Shopping Mall ein Outlet der exklusiven und erstmals im deutschsprachigen Raum an einem Airport vertretenen Modemarke ,Guess‘ „, gibt ein Sprecher bekannt.

Flughafen Düsseldorf: Einzigartiger Le Crobag Store

Ebenfalls relativ neu ist eine Special Edition des Le Crobag Flagship Stores im Sicherheitsbereich des Düsseldorfer Flughafens. Französische Backwaren und Spezialitäten von Le Crobag hat es an deutschen Flughäfen bisher nicht gegeben.

Der neue Flagship Store von Le Crobag befindet sich im Sicherheitsbereich des Flugsteigs B

und bietet 75 Sitzplätze auf einer großzügigen Fläche von 190 Quadratmetern. Design und Angebot wurden extra auf die Bedürfnisse der Reisenden zugeschnitten (hier nachzulesen).