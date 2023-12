Flughafen Düsseldorf mit großer Neuerung – das gibt es sonst nirgendwo

Der Flughafen Düsseldorf hat den Anspruch, sich Jahr für Jahr von der Qualität her zu steigern. Erst in diesem Jahr verbesserte sich der Airport DUS im europäischen Vergleich in Sachen Pünktlichkeit vom 23. auf den 11. Platz, wir berichteten hier.

Für alle Reisenden, die am Flughafen Düsseldorf dennoch etwas warten müssen, gibt es jetzt eine große Neuerung. Und diese ist exklusiv am Airport DUS.

Flughafen Düsseldorf bekommt exklusiven Flagship-Store

Die Avolta AG hat bekanntgegeben, dass sie eine Special Edition des Le Crobag Flagship Stores im Sicherheitsbereich des Düsseldorfer Flughafens eröffnen wird. Damit wird es zum ersten Mal an einem deutschen Flughafen französische Backwaren und Spezialitäten von Le Crobag geben, während die Reisenden auf ihren Abflug warten.

Der neue Flagship Store von Le Crobag befindet sich im Sicherheitsbereich des Flugsteigs B

und bietet 75 Sitzplätze auf einer großzügigen Fläche von 190 Quadratmetern. Design und Angebot wurden extra für den Flughafen Düsseldorf auf die Bedürfnisse der Reisenden zugeschnitten.

Flughafen Düsseldorf: Le Crobag Store mit diesen Besonderheiten

Der Le Crobag Store wurde exklusiv für den Düsseldorfer Flughafen entworfen. Ausgestattet ist er mit einem goldenen Logo und einer blauen Theke, was die visuelle Attraktivität erhöhen soll. Auch das Produktsortiment wurde extra für die Bedürfnisse der Reisenden erweitert.

Neben klassischen französischen Snacks wie Croissants, Baguettes und Tartelettes bietet der Store verschiedene Flammkuchen. Außerdem enthält der Store eine Bar mit Wein, Bier und alkoholfreien Getränken.

„Wir sind uns den besonderen Ansprüchen von Flugreisenden bewusst. Sie haben eine längere Verweildauer und wollen die Wartezeit vor dem Abflug entspannt verbringen. Im Einklang mit Avoltas Strategie ‚Destination 2027‘ wollen wir jede Reise so lohnend machen wie das Ziel. Deshalb bieten wir am Düsseldorfer Flughafen ein einzigartiges Konzept mit einer köstlichen Produktpalette und einem herzlichen Service an, der Reisende zum Entspannen und Genießen einlädt“, erklärt Martin Heuer, General Manager Deutschland von Avolta.