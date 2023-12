Flughafen Düsseldorf: Droht jetzt wieder Chaos? Airport erwartet Passagier-Ansturm

Der Flughafen Düsseldorf und die gesamte Reisebranche blickt auf schwierige Corona-Jahre zurück. Mittlerweile erholt sich die Branche aber, weil die Menschen die Reiselust wieder komplett gepackt hat.

Das merkt auch der Flughafen Düsseldorf deutlich, welcher gerade für die Wintersaison einen starken Passagier-Ansturm erwartet.

Flughafen Düsseldorf erwartet 19 Prozent Wachstum

Der Flughafen Düsseldorf erwartet in den Weihnachtsferien die letzte Reisewelle des Jahres. In der Zeit, wenn die Menschen entweder zu klassischen Winterreisezielen oder aber auch in sonnige Regionen reisen, rechnet der Flughafen Düsseldorf mit mehr als 700.000 Fluggästen. Das entspricht einem Wachstum von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Aber droht dadurch in den Weihnachtsferien wieder Chaos?

+++ Flughafen Düsseldorf mit neuer Park-Regelung – SIE können sich freuen +++

Der Flughafen Düsseldorf blickt der Weihnachts-Reisewelle positiv entgegen und das liegt auch an der hauseigenen Qualitätsoffensive „Off-Block“, mit der der Airport seine operative Leistungsstärke und Pünktlichkeit nach eigenen Angaben deutlich steigern konnte.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Flughafen Düsseldorf: Passagierwachstum und höhere Pünktlichkeit

Im ganzen Jahr 2023 wird der Flughafen Düsseldorf rund 19 Millionen Fluggäste transportiert haben. Im Vergleich zum Vorjahr sind das etwa drei Millionen Passagiere mehr.

Auch auf die Gesamtpünktlichkeit bei Starts und Landungen im Zeitraum von Januar bis Oktober ist der Flughafen Düsseldorf stolz. Die Gesamtpünktlichkeit konnte von knapp 60 Prozent in 2022 auf rund 67 Prozent in 2023 gesteigert werden. Damit belegt der Flughafen Düsseldorf die Spitzenposition unter allen großen deutschen Flughäfen. Auch im europäischen Vergleich konnte sich der Airport dadurch vom 23. Platz auf den 11. Platz verbessern.

Das könnte dich auch interessieren:

Mit der Qualitätsoffensive „Off-Block“ konnte der Flughafen Düsseldorf Prozesse bei der Abfertigung von Flugzeugen, Gepäck und Passagieren verbessern. Der Airport ist besonders stolz auf die Entwicklung bei den Sicherheitskontrollen. Hier konnten die Passagiere die Kontrollen in über 90 Prozent in weniger als zehn Minuten durchlaufen.