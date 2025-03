Flughafen Düsseldorf: Reisende im Preis-Taumel! Hierfür zahlen sie faktisch drauf

Bittere Pille für Passagiere, die vom Flughafen Düsseldorf ihre Reise antreten. Denn ein Vergleich zeigt, dass Düsseldorf in einer Sache alle anderen Flughäfen in NRW im Preis deutlich übertrifft.

Bei der Urlaubsplanung müssen Reisende neben Flug und Hotel natürlich auch die Anfahrt zum Flughafen planen. Dabei entscheiden sich viele Urlauber dazu, mit dem Auto anzureisen und das Fahrzeug während der Reise am Flughafen zu parken.

Flughafen Köln/Bonn: Am günstigsten in NRW

Doch wie teuer ist es eigentlich, sein Auto am Flughafen zu parken? Daten dazu liefert jetzt der Parkplatzanbieter „ParkVia“. Für einen Vergleich wurden die durchschnittlichen Parkgebühren an Flughäfen für eine Woche verglichen. Die Ergebnisse werden insbesondere Reisende, die vom Flughafen Düsseldorf abfliegen, interessieren.

So ist der Sieger im Preisvergleich eindeutig der Flughafen Köln/Bonn. Im Durchschnitt zahlen Reisende dort nur 66,82 Euro an Parkgebühren pro Woche. Damit ist Parken am Flughafen Köln/Bonn nicht nur am günstigsten in NRW, sondern belegt auch Platz vier im deutschlandweiten Vergleich. Auf Rang 1 landete übrigens laut „ParkVia“ Dresden mit einem durchschnittlichen Preis von 47,32 Euro.

Etwas teurer wird es am Flughafen Dortmund, jedoch immer noch deutlich billiger als am Flughafen Düsseldorf. Wer sein Fahrzeug am Flughafen Dortmund abstellt, muss mit Parkgebühren von rund 89,83 Euro pro Woche rechnen.

Flughafen Düsseldorf schockiert mit Parkgebühren

Insbesondere Kunden von „Ryanair“ werden sicherlich mit dem Flughafen Weeze vertraut sein. Wo man jedoch beim Flug sparen kann, muss man beim Parken etwas tiefer in die Taschen greifen, denn am Flughafen Weeze kostet das Parken durchschnittlich 94,12 Euro pro Woche.

Am teuersten in ganz NRW ist jedoch das Parken am Flughafen Düsseldorf. Im Durchschnitt zahlen Reisende am größten Airport in NRW 109,72 Euro Parkgebühren Pro Woche. Allerdings sei erwähnt, dass die Preise je nach Parkhaus am Flughafen Düsseldorf variieren. Wer seine Reise also vom Flughafen Düsseldorf antritt, sollte sich über die Anreise intensiv Gedanken machen. Und für Sparfüchse gibt es ja immer noch die Anreise mit der Deutschen Bahn.