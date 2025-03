Mann aus NRW besucht Friedhof in Thüringen – er wird nie wieder dorthin zurückkehren

Dieses Ereignis rührt einfach zu Tränen! Der ASB-Wünschewagen erfüllt nochmal die letzten Wünsche und Träume von Menschen – ein Akt der Liebe und Menschlichkeit. Das Team von „ASB Rhein-Erft/Düren“ aus dem Rheinland erfüllte jetzt den letzten Wunsch von Herrn K.

Er lebt in der NRW-Metropole Köln, wollte noch einmal das Grab seiner Mutter in Thüringen besuchen und alte Freunde sowie Familienmitglieder in seiner alten Heimat treffen. Manche Wünsche sind einfach unbezahlbar. Herzzerreißend die gute Tat, die das ASB-Wünschewagen-Team dem Mann aus NRW spendieren.

Mann aus NRW besucht Friedhof in Thüringen

Auf Instagram berichtet das Social-Media-Team der gemeinnützigen Organisation von der Reise Herrn K.’s, als an einem Freitagmorgen die Reise von Köln aus startete: „Begleitet von einem Freund und ehemaligen Kollegen, machten wir uns auf den Weg. Nach rund 5,5 Stunden erreichten wir unser Ziel, wo K. sehnsüchtig von seinen Geschwistern, Verwandten und Freunden erwartet wurde.“

Man habe extra für diesen Moment ein Restaurant reserviert, verbrachte mehrere Stunden bei gutem Essen und vielen Erinnerungen. Und weiter: „Danach ging es für Herrn K. zum Friedhof – ein stiller, emotionaler Moment am Grab seiner Mutter, begleitet von seinen Schwestern und seinem Freund.“ Hochemotional und tränenreich…

„Jede Anstrengung wert“

In der Folge stand die Heimreise an, und trotz Schneefall, Baustellen und niedrigen Temperaturen kam das Wünschewagen-Team gut voran, brachte Herrn K. am Abend nachhause, wo seine Ehefrau bereits auf ihn wartete.

„Es war eine lange Fahrt, aber wir glauben, Herr K. hat es genossen. Damit war es jede Anstrengung wert“, schließt der Instagram-Beitrag ab. Zweifellos wird das auf die Gemütslage von Herrn K. zutreffen…