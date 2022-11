Flughafen Düsseldorf: Neue Regel sorgt für Wut bei Reisenden – „Die reinste Mogelpackung!“

Aufregung am Flughafen Düsseldorf! Als hätte man vor einer Reise nicht schon genug im Kopf, werden Fluggäste jetzt auch noch mit einer neuen Regel gestresst. DER WESTEN hat beim Flughafen nachgefragt.

Kiss&Fly nennt sich dort eine Parkzone, in der Flugreisende von ihren Liebsten kurz und zügig abgesetzt bzw. abgeholt werden dürfen. Bei dem Namen Kiss&Fly werden bei dem einen oder anderen bestimmt Erinnerungen an romantische Szenen vor dem Flughafen geweckt. Auf dem Parkplatz haben schon einige Paare zärtliche Umarmungen und Küsse ausgetauscht, ehe sich einer der beiden ins Flugzeug setzte.

Flughafen Düsseldorf: Besucher schildert unangenehme Erfahrung

Bei unserem Leser Ingo K. verlief der Abschied von seiner Freundin eher holprig. Er macht den Flughafen dafür verantwortlich. Um seine Partnerin sicher zum Terminal zu begleiten, entschied er sich für den besagten Parkplatz vor dem Flughafengebäude.

Die Kiss&Fly stehen den Autofahrern für sieben Minuten zur Verfügung. Knapp bemessen, findet Ingo K.: „Denn es wird wohl vielen Autofahrern so gehen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich jemanden zum Flughafen bringe und den während der Fahrt aus dem Auto schmeiße, damit ich die sieben Minuten einhalten kann und in dieser Zeit auch noch die Wartezeit an der Schranke enthalten ist.“

Zu allem Überfluss musste er auch noch an der Schranke auf die Autos vor ihm warten. Also Ingo K. dann endlich an der Reihe war, forderte ein Mitarbeiter für die dreiminütige Verspätung fünf Euro. „Für mich ist das die reinste Mogelpackung, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen“, ärgert sich Ingo K. Trotz mehrerer Beschwerden soll ihm niemand die Gebühr erlassen haben.

DER WESTEN hat beim Flughafen in Düsseldorf nachgefragt. Ein Sprecher erklärt, dass die Parkdauer von sieben Minuten einen Grund habe: „Rund 20.000 Fahrzeuge täglich bringen Passagiere zum Terminal. Mit der zeitlichen Begrenzung der Kiss & Fly-Zone als verkehrslenkende Maßnahme wird sichergestellt, dass die Parkbuchten schnell wieder für nachkommende Fahrzeuge frei werden.“

Flughafen Düsseldorf-Mitarbeiter verteidigt die Regel

„Die Zone ist nur zum Halten, Aussteigen lassen, Gepäck ausladen, Verabschieden und wieder Losfahren gedacht. Sieben Minuten sind dafür inklusive Puffer eine ausreichende Zeit. Dies haben wir vor Einführung mehrfach auch in Familienkonstellationen getestet und darauf lässt auch die absolute Mehrheit der Nutzer schließen, die innerhalb des Zeitraums die Zone wieder verlassen“, so der Angestellte.

Oft würden sich Autofahrer extra über diese Regel hinwegsetzen. Der Sprecher betont, dass Besucher, die länger auf dem Gelände verweilen möchten, ein Parkticket für 90 Minuten einlösen können.

„In Fällen, in der durch Fremdverschulden die Verweildauer von sieben Minuten überschritten wurde, wendet man sich an das Service-Personal, das in der Regel auch an der Schranke zur Ausfahrt steht. Sonst kann am Kassenautomaten auch Hilfe angefordert werden“, so der Flughafenmitarbeiter.