Flughafen Düsseldorf: Park-Frust kurz nach Regeländerung – „Schwachsinn“

Der Flughafen Düsseldorf sorgt zurzeit für Aufregung bei Besuchern. Grund ist ein neues Parksystem. Dabei ist es gar nicht so neu, nur wird es jetzt bis zu den Sommerferien auf alle Parkhäuser ausgeweitet. Das Prinzip: Das Autokennzeichen wird an der Einlassschranke gescannt und später kann am Automaten unter Eingabe des Kennzeichens bezahlt werden. Das Parkticket wird somit obsolet.

Doch im Zuge der Umstellung auf das neue System kommen bei den Besuchern zahlreiche Fragen und auch Kritik auf. Auf Nachfrage von DER WESTEN reagiert darauf nun der Flughafen Düsseldorf.

Flughafen Düsseldorf stellt Parksystem um

„Mit dem – sukzessiv eingeführten – neuen System wird das Parken am Düsseldorfer Airport auf ein neues Level gehoben“, erklärt der Airport die Vorteile. „Die Nummernschilderkennung an den Schranken sowie die Buchung und das Bezahlen anhand der Nummernschildeingabe beschleunigen und vereinfachen den Parkvorgang.“

Wer noch nichts von der Umstellung mitbekommen hat, wird nun an vielen Stellen anhand von Displays und Aufstellern darauf hingewiesen. Ein großes Problem, das viele Autofahrer sehen: Nicht jeder kenne sein Kennzeichen auswendig. Doch wer hier nicht mit geschlossenen Augen unterwegs ist, sollte die Hinweise erkennen.

Dennoch bleiben auch nach den Erklärungen durch den Airport noch einige Fragen. Ändern sich jetzt die Preise? Was passiert mit Online-Reservierungen, die bereits veranlasst wurden? Und was passiert, wenn die Schranke das Kennzeichen nicht erkennt?

Flughafen Düsseldorf klärt Fragen

Auf Nachfrage von DER WESTEN seien im Zuge der Umstellung keine pauschalen Preisanpassungen geplant. So weit, so gut. Und auch bei bereits getätigten Buchungen besteht kein Grund zur Sorge. Betroffene müssen ihr Kennzeichen nicht nachreichen, sie können weiterhin mit dem QR-Code am Kassenautomaten zahlen, nachdem sie dort ihr Kennzeichen angeben haben.

Doch auch wenn viele den Veränderungen positiv gegenüberstehen, findet sich unter einem Ankündigungs-Beitrag des Flughafens auf Facebook auch Kritik. Das neue System sei auch „keine Lösung“ oder auch „Schwachsinn“. Der Grund: Viele berichten von Problemen. Kennzeichen würden nicht erkannt, Fahrer wüssten sie nicht und würden für Schlangen am Kassenautomat sorgen.

Darauf entgegnet der Airport: „Für den Fall, dass das Kennzeichen nicht erkannt wird, erhält der Kunde an der Einfahrt einen Ausdruck inklusive QR-Code, der zur Validierung am Kassenautomaten und der Ausfahrt dient.“ Dieser müsse lediglich eingescannt werden. „Unser operatives Personal vor Ort leistet bei Bedarf Hilfe.“