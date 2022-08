Flughafen Düsseldorf: Urlauber geht DESWEGEN auf die Barrikaden – „Schockt mich“

Jedes Jahr starten oder landen mehrere Millionen Passagiere an deutschen Flughäfen. Im Jahr 2020 wurden an deutschen Flughäfen 247,8 Millionen Passagiere befördert. Viele von ihnen auch von NRW aus. Doch welche Flughäfen gibt es in NRW? Wir zeigen sie euch.

Das sind unsere Flughäfen in NRW

Auch nach Ende der Sommerferien in NRW – das Chaos hält am Flughafen Düsseldorf weiter an!

Spätestens nach ihrem Aufenthalt am Flughafen Düsseldorf brauchen viele Reisende Urlaub. Was ein Mann am Airport erlebte, ist nur ein Horror-Beispiel von vielen.

Flughafen Düsseldorf: Urlauber fassungslos als er DAS sieht

Noch immer müssen Passagiere am Flughafen Düsseldorf zittern, ob ihr Gepäck auch wirklich mitkommt. Gegenüber der „Rheinischen Post“ schilderte ein Mann seine schlimmen Erfahrungen. „Da standen ja hunderte Koffer und Taschen herrenlos in den Eingangshallen herum“, erzählt er, „im Prinzip konnte sich da jeder bedienen und ein Gepäckstück mitnehmen. Ein solches Missmanagement schockt mich.“

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW, hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Tower Deutschlands

Koffer kommen viel zu spät oder im schlimmsten Fall sogar gar nicht an. Das Problem betreffe vor allem Menschen, die auf dem Weg in ihren Urlaubsort nochmal das Flugzeug wechseln müssten. Bei Direktflügen sei das Risiko deutlich geringer.

Am Flughafen Düsseldorf herrscht weiterhin Chaos bei der Gepäckausgabe. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Kirchner-Media

Flughafen Düsseldorf: Gepäckchaos nimmt kein Ende

Wer auf Nummer sicher gehen will, scheint aktuell nur eine Möglichkeit zu haben: auf große Koffer verzichten und nur mit Handgepäck reisen, so auch der Rat der „Rheinische Post“. Zugegeben: Bei einem Urlaub, der mehrere Wochen fernab der Heimat ist, ist das schwierig.

