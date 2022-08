Flughafen Düsseldorf: Flugroute von Flieger sorgt für Verwirrung – „Tankdeckel liegen gelassen?“

Jedes Jahr starten oder landen mehrere Millionen Passagiere an deutschen Flughäfen. Im Jahr 2020 wurden an deutschen Flughäfen 247,8 Millionen Passagiere befördert. Viele von ihnen auch von NRW aus. Doch welche Flughäfen gibt es in NRW? Wir zeigen sie euch.

Was ist denn da los am Flughafen Düsseldorf? Beim Blick auf die Abflugtafel gerät ein Passagier ins Stutzen.

Denn sowohl als Start als auch als Ziel ist der Flughafen Düsseldorf angegeben. Ist das ein Fehler im System oder hat es einen triftigen Grund?

Flughafen Düsseldorf: Seltsame Flugroute – „Toilettenpapier vergessen?“

„Weiß jemand, warum der Flieger in Düsseldorf gestartet ist und dann wieder in Düsseldorf landen soll?“, fragt der Mann in einer Facebook-Gruppe nach. Eine merkwürdige Flugroute beschrieb der Flug DE4604 am 14. August. Von Düsseldorf aus ging es einmal quer über Deutschland in Richtung Nord-Ost und dann wieder schnurgerade zurück.

Warum beschrieb die Condor-Maschine einen solch ungewöhnlichen Weg? Auf Facebook hatten die Nutzer unterschiedliche Antworten darauf. „Maske vergessen“, witzelte einer. „Muss mal“ und „Klopapier vergessen“, ein anderer. Einer äußerte sogar einen besonders speziellen Verdacht: „Tankdeckel liegengelassen?“.

Ein Flieger am Flughafen Düsseldorfer sorgte bei den Passagieren für Verwirrung. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Rupert Oberhäuser

Diese Vermutungen waren offensichtlich allesamt quatsch, denn unter den Kommentaren fand sich die richtige Antwort. Ein Nutzer, der sich als Mitarbeiter hervortat, konnte sogar berichten, dass er selbst das Flugzeug abgefertigt habe und daher wisse, dass es sich dabei um einen Testflug gehandelt hatte.

Wie auch der Flughafen gegenüber DER WESTEN bestätigte, ging es bei dem Flug DE 4604 um einen „geplanten regulären Wartungsflug der Condor“. (mbo)