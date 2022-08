Düsseldorf: Altstadt immer unsicherer? Polizist: „Mehr Messer“

2021 ist die Kriminalität zum sechsten Mal in Folge gesunken. Hat die Polizei immer weniger zu tun?

Verbrechen in NRW: So viel Arbeit hat die Polizei wirklich

Die Partymeile der Altstadt von Düsseldorf ist stets gut besucht. Darum zeigt sich auch die Polizei hier präsent.

Trotzdem fühlen sich viele Menschen hier in Düsseldorf nicht mehr sicher. Auch die Beamten haben das Gefühl, dass Streitigkeiten immer schneller eskalieren. Der Leiter der Polizisteninspektion Mitte erklärt gegenüber der „WAZ“, dass dieser Eindruck nicht von ungefähr kommt.

Düsseldorf: Gefühlt immer unsicherer – Polizist bemerkt besorgniserregendes Phänomen

„Wir haben den subjektiven Eindruck, dass mehr Leute Messer dabeihaben“, merkt der Polizei-Chef an. Bei Auseinandersetzungen würden Menschen immer öfter zum Messer greifen. Der Leiter der Dienststelle bemerkt zudem, dass sich die Besucher der Altstadt immer unsicherer fühlen.

Anfang Juli erst hatte ein 18-Jähriger einen 25-Jährigen in einer Bar an der Bolkerstraße niedergestochen. Zu Beginn dieses Monats erlitten zwei junge Männer am Rheinufer Stichverletzungen.

Düsseldorf: Polizist warnt – DARUM sind Messer noch gefährlicher

„Messer sind gerade im Nahbereich gefährlicher als eine Schusswaffe“, so der Dienststellenleiter. „Ein geübter Angreifer mit einem Messer kann schwerere Verletzungen verursachen.“ Die Beamten, die hier in der Altstadt patrouillieren, tragen deshalb alle Schutzwesten.

In der Altstadt von Düsseldorf bekommt es die Polizei immer öfter mit Messern zu tun. Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Die Waffenverbotszone wird von den Beamten regelmäßig kontrolliert. Seit dem Erlass im Dezember 2021 hätten sie bereits 130 Waffen und davon 99 Messer gefunden, wie eine Polizeisprecherin gegenüber der „WAZ“ bestätigte. Wer hier in der Verbotszone mit einer Waffe herumläuft und erwischt wird, riskiert nicht nur eine Anzeige, sondern auch ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro.

Welche besorgniserregende Beobachtung der Polizeichef noch bei seinem Rundgang durch die Altstadt macht, erfährst du bei der „WAZ“. (mbo)