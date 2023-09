Flughafen Düsseldorf: Bitter für Reisende – große Airline zieht sich komplett vom Airport zurück

Diese Nachricht wird viele Reisende am Flughafen Düsseldorf mal so gar nicht schmecken. Eine sehr große Airline möchte sich nämlich bald komplett von dem Airport zurückziehen und keine Flüge von der Landeshauptstadt von NRW aus mehr anbieten. Der Fokus der Fluggesellschaft liegt auf anderen Flughäfen in Deutschland.

Für den Flughafen Düsseldorf und seine Reisenden bedeutet das, dass Flüge wegfallen. Ein anderer deutscher Airport kann sich dagegen freuen.

Flughafen Düsseldorf: Große Airline bricht Zelte ab

Der Flughafen Düsseldorf ist der Airport mit den meisten Passagieren in NRW. Doch bundesweit gibt es noch einige größere Drehkreuze, an denen auch noch mehr Flüge und Reiseziele angeboten werden. Bald zieht sich eine große Fluggesellschaft vom Flughafen in Düsseldorf zurück.

++ Flughafen Düsseldorf: Bomben-Alarm ++ Das müssen Reisende wissen ++

Bei ihr handelt es sich um die amerikanische Airline Delta, wie „aero.de“ berichtet. Demnach war Delta Air Lines erst am 10. Mai 2023 nach der Corona-Pandemie wieder an den NRW-Flughafen zurückgekehrt. Seitdem stand der Flug von Düsseldorf nach Atlanta (USA) beziehungsweise umgekehrt an drei Verkehrstagen pro Woche im Flugplan. Doch damit ist bald Schluss.

Flughafen Düsseldorf: Delta Air Lines zieht sich zurück

Am 26. Oktober wird eine Maschine zum vorerst letzten Mal vom Delta-Drehkreuz Atlanta nach Düsseldorf und wieder zurückfliegen, wie aus aktuellen Flugplandaten hervorgeht. Somit verliert der Flughafen in Düsseldorf seine aktuell einzige Nonstop-Verbindung in die USA.

Weitere spannende News:

Und das, obwohl die Fluggesellschaft seinen Flugplan in Deutschland im Sommer 2023 noch ausbauen will. „Zur Hochsaison im Sommer wird Delta im nächsten Jahr 46 wöchentliche Flüge zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten operieren“, hieß es vom Unternehmen. Profitieren wird der Flughafen München. So wird es ab dem 11. April 2024 neben Atlanta und Detroit auch noch New York JFK als Ziel angeboten.