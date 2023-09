Flughafen Düsseldorf: Reisende jubeln – Top-Ziel wird endlich wieder angeflogen

Der Flughafen Düsseldorf ist für viele Reisende in NRW und Umgebung ein wichtiger Ort – fliegen hier doch vor allem zu den Herbst- und Sommerferien jede Menge Flieger in Richtung Sonne.

Die Auswahl der Flugreisen am Flughafen Düsseldorf ist ohnehin recht groß – doch Reiselustige haben jetzt noch mehr Grund zur Freude, denn ein beliebtes Ziel kehrt nach drei Jahren in das Angebot zurück.

Flughafen Düsseldorf: Fluglinie kehrt nach drei Jahren zurück

Vom Flughafen Düsseldorf aus in die Ferne – der Knotenpunkt mitten in NRW ist ab Ende September um ein Reiseziel reicher. Wie der Airport selbst in einer Mitteilung verkündet, bringt Etihad Airways die Flugverbindung der Landeshauptstadt nach Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten zurück.

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte Etihad Airways die Strecke für über drei Jahre ausgesetzt, flog zuletzt 2020 von Düsseldorf nach Abu Dhabi. Schon ab dem 28. September wird die Verbindung für Flugreisende wieder dreimal wöchentlich (jeweils dienstags, donnerstags und sonntags) verfügbar sein.

„Abu Dhabi ist ein für Urlauber wie Geschäftsreisende gleichermaßen attraktives und wichtiges Reiseziel. Unsere Fluggäste haben von dort auch sehr gute Anschlussverbindungen nach Afrika, Asien und Australien“, freut sich Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafens Düsseldorf.

Flughafen Düsseldorf: So sind die Flugzeiten

Wer von NRW ins warme Abu Dhabi (nur eineinhalb Stunden Fahrtzeit von Dubai entfernt) fliegen will, der hat übrigens optimale Flugzeiten: Der Abflug vom Düsseldorfer Flughafen findet gegen 10.30 Uhr statt, um 19 Uhr Ortszeit kommt man in den Emiraten an.

Dazu gibt es noch optimalen Komfort: Für die Flüge setzt Etihad Airways die Boeing 787-9 Dreamliner ein, die unter Vielreisenden als bequemste Option auf Flugreisen gilt.