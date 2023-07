Alarm am Flughafen Düsseldorf am Donnerstag (13. Juli). Aktivisten der „Letzten Generation“ drangen in den frühen Morgenstunden auf das Gelände des größten NRW-Flughafens ein. Das geht aus einer Pressemitteilung der „Letzten Generation“ hervor.

Ersten Berichten zufolge soll es sechs bis sieben Klima-Aktivisten gelungen sein, das Rollfeld zu stürmen.

Flughafen Düsseldorf: „Letzte Generation“ klebt sich auf Rollfeld fest

8.27 Uhr: Unser Reporter Alexander Keßel vor Ort am Düsseldorfer Flughafen berichtet uns, dass der Protest größtenteils gestoppt wurde. Unbestätigte Quellen sprechen von zwei Aktivisten, die sich noch auf der Flucht befinden sollen. „Die Leute tragen es mit Fassung“, so unser Reporter. Bisher sehe es so aus, als ob die Aktion lediglich zu einigen Flugverspätungen geführt hat und große Flugausfälle erst mal ausbleiben.

7.55 Uhr: Nach Informationen von „Bild“ können zumindest auf der Nordbahn des Flughafens wieder erste Maschinen landen – doch von einem geregelten Flugbetrieb kann man deshalb noch lange nicht sprechen.

7.48 Uhr: Eine RTL-Reporterin berichtet aus einem Flieger am Düsseldorfer Airport. Sie sitzt in einer der Maschinen, die wegen des Protests nicht abheben können. Die Reporterin zitiert eine deutliche Durchsage des Kapitäns: „Es ist unklar, wann wir weiter fliegen können und auch, wann der Flughafen wieder angeflogen werden kann. Der Grund dafür sind sogenannte Klimakleber, ich würde aber eher von „Klimaterroristen“ sprechen“.

7.22 Uhr: Bei Twitter kursieren erste Bilder und Videos der Aktion: „Wir können nicht länger zusehen, wie unsere Erde brennt und die Bundesregierung jeden Tag mit ihrem fossilen Wahnsinn weiter Öl ins Feuer gießt. Deshalb blockieren wir heute hier den Flughafen Düsseldorf“, sagt eine Aktivistin, die sich zeitgleich vor der Kamera mit der Hand auf dem Rollfeld festklebt.

Mit der Aktion will die „Letzte Generation“ für die Einhaltung der Klimaziele 2030 protestieren. „Weltweit wird aktuell ein Hitzerekord nach dem anderen gebrochen. Eine weitere Verschärfung der klimatischen Situation wird dazu führen, dass weite Teile der Erde unbewohnbar werden – bereits in diesem Jahrhundert“, warnen die Aktivisten in einer Erklärung.

Die Regierung habe aus Sicht der Aktivisten keine Strategie, das beschlossene Klimaschutzgesetz zu erfüllen. Außerdem prangern sie an, dass das Verkehrsministerium kein Sofortprogramm erstelle, um die Emissionen im Verkehrssektor zu senken. Die Basisforderungen der „Letzten Generation“ beinhalten ein Tempolimit auf Autobahnen und ein Verbot von Inlandsflügen.

6.45 Uhr: Nach eigenen Angaben haben die Aktivisten einen Zaun durchtrennt, um auf das Vorfeld des Flugplatzes zu gelangen. Hier wollen sie die Fahrt von Flugzeugen zur Startbahn blockieren.

Aktivisten der „Letzten Generation“ protestieren am Flughafen Düsseldorf. Foto: David Young/dpa

Ersten Beobachtungen zufolge soll der Flugbetrieb stark eingeschränkt sein. Welche genauen Auswirkungen die Aktion auf Reisende in den Sommerferien hat, ist noch unklar. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort, um den Protest zu beenden.