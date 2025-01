Flughafen Düsseldorf: Sensations-Landung in NRW-Hauptstadt – mit diesem Brummer hat keiner gerechnet

„Unverhofft kommt oft“ – heißt es so schön. Mit diesen Worten leitet auch der Flughafen Düsseldorf sein neuestes Instagram-Video ein. Denn hier ist am Freitag (3. Januar) unerwartet eine ganz ausgefallene Maschine gelandet.

Mit diesem Flieger hatte sicher keiner der Besucher am Flughafen Düsseldorf gerechnet. Der XL-Flieger fiel den Reisenden sofort auf. Grund dafür dürfte sein einmaliger Bug sein.

Flughafen Düsseldorf: Beluga-Flieger gelandet

„Unverhofft kommt oft. So wie dieser Airbus Beluga aus Toulouse auf dem Weg nach Hamburg“, schreibt der Airport der NRW-Hauptstadt. Ja, richtig gehört – Beluga wie der Wal. So ist der Bug des Fliegers entsprechend geformt und auch bedruckt, um einem echten Belugawal zu ähneln. Es wird zum Transport von Flugzeugkomponenten eingesetzt.

„Schlechtes Wetter und starker Wind in Hamburg bescherten uns heute Vormittag diesen umgeleiteten Airbus Beluga (F-GXLI)“, teilt der DusAirport am Freitag ein Video von der Ankunft des besonderen Fliegers.

Flughafen Düsseldorf-Besucher freuen sich

So musste das Flugzeug in Düsseldorf zwischenlanden, sehr zum Entzücken der Flughafen-Spotter, die die Maschine gleich mehrfach ablichteten und zig Fotos von ihr in den sozialen Netzwerken teilten. Sie waren freudig überrascht über diesen unerwarteten Anblick.

„Vorhin noch gesehen und drüber gewundert“, kommentiert etwa ein Instagram-Nutzer das Video. „Das Beste neben Canada 310, was ich seit 2022 am Dus gesehen habe“, freut sich ein anderer. „Das hätte ich gerne gesehen“, weint eine Nutzerin dem Flieger hinterher, der natürlich schon längst wieder Richtung Hamburg abgehoben ist. Für diejenigen, die das Flugzeug sehen konnten, war es auf jeden Fall ein „absolutes Highlight“.