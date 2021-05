Flughafen Düsseldorf: Immer mehr Andrang! Darauf müssen sich Reisende jetzt einstellen

Düsseldorf. Die Urlaubs-Saison steht allmählich vor der Tür und auch am Flughafen Düsseldorf füllen sich langsam wieder die Terminals.

Doch auch wenn die Corona-Zahlen derzeit sinken, muss besonders an den Sicherheitskontrollen und beim Boarding weiterhin darauf geachtet werden, dass Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können. Der Flughafen Düsseldorf rechnet schon jetzt mit großem Andrang in den kommenden Wochen.

Flughafen Düsseldorf: Hoher Andrang und lange Wartezeiten

„Wir rechnen mit einem deutlichen Anstieg der Flugverbindungen und Passagierzahlen in den kommenden Wochen“, schreibt der Flughafen Düsseldorf daher nun auf Facebook.

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Kontrollturm (Tower) Deutschlands

So geht man davon aus, dass in den Sommerferien bis zu 50 Prozent des vor der Corona-Pandemie üblichen Verkehrsaufkommens am Flughafen Düsseldorf erreicht werden soll, da die Menschen allmählich an Zuversicht gewinnen, dass Urlaubsreisen wieder risikofrei gestaltbar sind.

Doch um sicherzustellen, dass auch alle Passagiere am Flughafen Düsseldorf ihre Reise unbesorgt antreten können, müssen weiterhin einige Corona-Maßnahmen eingehalten werden.

Flughafen Düsseldorf: Auch hier müssen weiterhin die Corona-Maßnahmen eingehalten werde. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Olaf Döring

Passagiere des Flughafen Düsseldorf müssen daher mit noch längeren Wartezeiten rechnen, da das Einhalten von Abstands- und Hygieneregeln insbesondere an den Sicherheitskontrollen und beim Boarding mehr Zeit in Anspruch nehmen wird als gewöhnlich.

Beispielsweise soll an den Kontrollstellen derzeit nur jede zweite Spur besetzt sein und an den Check-in-Schaltern erhöht die Kontrolle der Corona-Test-Nachweise den Zeitaufwand erheblich.

Flughafen Düsseldorf bittet um Unterstützung der Passagiere – so kann noch mehr Wartezeit vermieden werden

Wie der Flughafen Düsseldorf auf seiner Facebook-Seite verkündet, können Fluggäste dabei helfen, dass das Einchecken und Boarding unter Corona-Maßnahmen möglichst reibungslos abläuft.

Um die Wartezeiten möglichst gering zu halten, kann folgendes getan werden:

Rechtzeitige Ankunft am Flughafen (mind. 2-3 Stunden) und Beachtung der Airline-Hinweise

Stetiges Tragen einer OP- oder FFP2-Maske

Möglichst eigenständige Einhaltung der Abstände von 1,5 Metern um Flughafen sowie an Board des Flugzeugs

„Bitte seid am Airport ebenso achtsam und umsichtig, wie Corona das jetzt in allen Lebensbereichen von uns fordert – etwa beim Einkauf oder in öffentlichen Verkehrsmitteln“, bittet der Flughafen Düsseldorf zudem seine Passagiere.

Vordrängeln, Ungeduld und Hektik wird die Fluggäste nicht schneller an ihr Urlaubsziel bringen. (mkx)