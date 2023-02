Flughafen Düsseldorf und Dortmund: Plötzlich geht nichts mehr – Passagiere verzweifeln

Mehrere Flughäfen in Deutschland sind am Donnerstag (16. Februar) offenbar Opfer eines Hacker-Angriffs geworden – mit stundenlangen Auswirkungen. Betroffen waren unter anderem der Airport Düsseldorf und auch der Flughafen Dortmund.

Der Zwischenfall ereignete sich ausgerechnet am Tag vor den Streiks des öffentlichen Diensts an zahlreichen deutschen Flughäfen. Davon bleiben Reisende am Flughafen Düsseldorf immerhin verschont. Viele Passagiere des Dortmunder Flughafens dürften allerdings verzweifelt sein.

Flughafen Düsseldorf: Hacker-Angriff mit Folgen

Plötzlich ging nichts mehr auf der Webseite des Flughafen Düsseldorf. „Die Website ist nicht erreichbar“, hieß es auch am Flughafen Dortmund. Fünf weitere Internetseiten deutscher Flughäfen waren nach Angaben des Flughafenverbands ADV betroffen. Ein Sprecher des Flughafen Düsseldorf sprach gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) von einer sogenannten DDoS-Attacke. Dabei werden Internetseiten durch massive Anfragen so überlastet, dass sie zusammenbrechen und nicht mehr erreichbar sind.

Auch eine Flughafensprecherin aus Dortmund ging von einem Hacker-Angriff aus. Hier war der Ausfall der Internetseite besonders problematisch. Da am Freitag (17. Februar) der Flughafen der Ruhrpott-Stadt bestreikt wird, waren viele Reisende auf der Suche nach Informationen zu ihren Flügen. Der Hacker-Angriff machte ihnen erst einmal einen Strich durch die Rechnung. Die Dortmunder Flughafen-Sprecherin riet deshalb zur Kontaktaufnahme mit der jeweiligen Airline oder dem Reiseveranstalter. Der Flughafen Düsseldorf verwies auf seine App, die nicht von dem Hacker-Angriff betroffen war.

So sah die Internetseite am Flughafen Düsseldorf am Donnerstag zeitweise aus. Foto: IMAGO / A. Friedrichs

Flughafen Düsseldorf: Glück im Unglück für Passagiere

Die gute Nachricht: Direkte Auswirkungen auf den Flugbetrieb hatte der Ausfall der Internetauftritte bei den betroffenen Flughäfen nicht. „Das sind separate System“, teilte die Sprecherin aus Dortmund mit. Während die Störung am Flughafen Dortmund noch bis in den Abend hinein andauerte, war die Webseite in Düsseldorf am späten Nachmittag wieder erreichbar.

Hacker-Angriffe wie diese sind keine Seltenheit. Im Januar gerieten der Bundestag, die Polizei und Einrichtungen der kritischen Infrastruktur in Deutschland ins Visier. Wer hinter den Cyber-Attacken steckt, ist unklar.