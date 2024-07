Flughafen Köln/Bonn lahmgelegt – SIE haben wieder zugeschlagen!

Groß-Alarm am Flughafen Köln/Bonn! Derzeit läuft ein Großeinsatz der Polizei am NRW-Airport.

Am frühen Mittwochmorgen (24. Juli) haben sich Klimaaktivisten auf einer Rollbahn am Flughafen Köln/Bonn festgeklebt. Die „Letzte Generation“ teilte dazu ein Video auf der Plattform „X“ und machte auf die Protestaktion aufmerksam.

Wie eine Sprecherin gegenüber DER WESTEN angab, ist der Flugverkehr derzeit unterbrochen. Noch ist unklar, wie lange hier keine Flieger abheben oder landen können.

Flughafen Köln/Bonn: Polizei im Großeinsatz

Wie die Gruppe „Letzte Generation“ selbst mitteilte, haben mehrere Aktivisten am frühen Mittwochmorgen einen Zaun durchtrennt und sich in der Nähe der Start- und Landebahn auf dem Asphalt festgeklebt. Um kurz vor 6 Uhr teilten sie bei „X“ (ehemals Twitter) ein Video und machten auf die Aktion aufmerksam. Die Polizei ist derzeit im Großeinsatz am Flughafen Köln/Bonn.

Auch der Flughafen Köln/Bonn teilte auf seiner Website und auf „X“ mit, dass sich „Unbefugte am Mittwochmorgen, 24.07.2024, Zutritt zum Sicherheitsbereich des Flughafens Köln/Bonn verschafft“ haben. „Der Flugbetrieb ist derzeit aufgrund des Polizeieinsatzes eingestellt. Weitere Informationen folgen, sobald diese vorliegen.“

Die Klimaaktivisten nehmen damit an der internationalen Protestkampagne „Oil Kills“ teil, die am Mittwoch zeitgleich auch an anderen Flughäfen in der ganzen Welt stattfinden soll. In mindestens zehn Ländern soll die Protestaktion stattfinden.

Am Flughafen/Köln Bonn haben Klimaaktivisten der „Letzte Generation“ einen Zaun durchtrennt, um sich auf einem Rollfeld festzukleben. Foto: dpa

DAS steckt hinter der Aktion

In dem Video, dass die Klimaaktivsten auf ihrem Account bei „X“ teilten, erzählt ein 21-jähriges Mitglied der „Letzte Generation“, dass Flughäfen ein „Ort der Ungerechtigkeit“ seien. „Wir fordern hier, dass die Regierenden ein Fossil Fuel Treaty unterzeichnen, indem sie sich dazu erklären, bis 2030 aus den fossilen Energien auszusteigen.“

Noch ist unklar, wie lange der Flugverkehr am Flughafen Köln/Bonn unterbrochen bleiben wird. Dass der Protest ausgerechnet zur Sommerferienzeit in NRW stattfindet, dürfte einige Touristen, die am Mittwochmorgen in den Urlaub fliegen wollten, sicherlich hart treffen. (mit dpa)