Flughafen Düsseldorf: Mieses Urteil von Piloten – dieses Ergebnis wirft ernste Sicherheitsfragen auf

Na, wenn da mal nicht „nachsitzen“ gefragt ist! Gerade jetzt in den Sommerferien reisen täglich Tausende Passagiere vom Flughafen Düsseldorf in aller Herren Länder. Etliche Flugzeuge heben ab und landen in der NRW-Hauptstadt, die den größten Airport des Landes hat.

Umso wichtiger, dass am Flughafen Düsseldorf alles reibungslos verläuft. Vor allem verlassen sich Passagiere darauf, dass der Airport sicher ist. Doch über dieses Ergebnis kann man nicht lachen, denn: In ihrem jährlichen Sicherheitscheck kommt die Pilotengewerkschaft „Vereinigung Cockpit“ (VC) zu keinem guten Ergebnis, was die Sicherheit am Flughafen Düsseldorf angeht…

Flughafen Düsseldorf: Mieses Urteil von Piloten

Die Piloten bewerten jährlich deutsche Flughäfen auf ihre Sicherheit hin, beispielsweise wird die Beleuchtung auf den Rollfeldern analysiert und mit Punkten versehen. In diesem Jahr beteiligte sich auch die Schweizer Pilotenvereinigung „Aeropers“ mitsamt Schweizer Flughäfen – heißt also, dass die „Konkurrenz“ der deutschen Flughäfen noch stärker war als „nur“ untereinander.

Das Ergebnis für den Düsseldorfer Airport: Von insgesamt 31 Flughäfen belegt man nur Platz 15. Grauer Durchschnitt also nur! Dabei sollte man sich einiges vom Nachbarn aus Köln abschauen: Der Flughafen Köln-Bonn ist laut Piloten der sicherste in NRW, belegt bundesweit einen starken Platz 6. Erster ist übrigens der Flughafen München, der laut Piloten mit seiner „exzellenten Ausstattung“ glänzte. Platz 2 ist der Airport Leipzig/Halle. Der Flughafen Zürich ist Dritter.

Mit diesem Ergebnis kann man nicht zufrieden sein

Interessant, wenn man nach Zürich guckt: Die Piloten lobten den konsequenten Einsatz von „Stopbars“, einer Maßnahme, die in Deutschland noch nicht verpflichtend ist. Diese roten Lichterketten auf den Rollwegen, die zu Start- oder Landebahnen führen, sollen verhindern, dass Flugzeuge oder andere Fahrzeuge versehentlich auf die Bahn gelangen. Auch in Österreich werden sie eingesetzt.

Gewerkschaftssprecher Frank Blanken: „Die Zivilluftfahrtorganisation ICAO und ‚Eurocontrol‘ empfehlen den Einsatz von Stopbars. Umso unverständlicher ist es für uns, dass der Einsatz in Deutschland noch nicht überall selbstverständlich ist.“ Laut einer Übersicht haben sieben kleinere Flughäfen in Deutschland keine Stopbars installiert. Bei den anderen sind sie nur bei schlechten Sichtverhältnissen in Betrieb, was letztlich in der Entscheidung der Flughäfen gemeinsam mit der Deutschen Flugsicherung liege.