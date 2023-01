Flughafen Düsseldorf: Neue Airline geht an den Start – DIESES Ziel kannst du jetzt direkt erreichen

Der Flughafen Düsseldorf ist einer der wichtigsten Flughäfen für Nordrhein-Westfalen. Von hier aus gelangen Urlauber an die schönsten Ziele der Welt. Aber auch Geschäftsreisende nutzen den Flughafen in NRW für ihre Touren.

Die Ziele, die man vom Flughafen Düsseldorf erreichen kann, sind vielfältig. Dazu gehören unter anderem Barcelona, Dubai, Göteborg, Istanbul, London und Palma de Mallorca. Ab dem 23. September 2023 wird es dank des neuen Airline-Partners „Royal Jordanian“ endlich auch eine Direktverbindung in Jordaniens Hauptstadt Amman geben. Darüber freuen sich jetzt viele Menschen!

Flughafen Düsseldorf: Wer profitiert von der Direktverbindung?

Die neue Airline bietet wöchentlich zwei Umläufe zwischen Amman und Düsseldorf an, jeweils mittwochs und samstags. Los geht’s um 10.55 Uhr vom Queen Alia International Airport in Amman bis zur Ankunft um 15 Uhr in Düsseldorf. Zurück startet der Flieger um 15.45 Uhr in Düsseldorf, mit Ankunft um 21.05 Uhr in Jordaniens Hauptstadt. Ein anderer Flughafen in NRW hat dagegen zwei beliebte Ziele gestrichen.

Da Deutschland und Jordanien wichtige Handelsbeziehungen führen, ist die Direktverbindung besonders für Geschäftsreisende sehr praktisch. Aber auch die vielen Menschen aus NRW und Umgebung mit Herkunft aus dem Nahen Osten werden von der neuen Flugverbindung profitieren.

Flughafen Düsseldorf: Amman als beliebtes Touristenziel

Mit seiner jahrtausendalten Geschichte ist Amman auch als Touristenziel sehr beliebt. Ein echtes Besucher-Highlight ist wohl die Felsenstadt Petra in Jordanien. Die Ruinenstätte mit ihren monumentalen Grabtempeln ist ein besonderes Kulturdenkmal, das in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen wurde.

Die berühmte Wüstenlandschaft Wadi Rum ist nicht nur für Urlauber spannend. Sogar Hollywood fand schon des Öfteren gefallen an dem außergewöhnlichen Landstrich und nutzte ihn als Kulisse für einige Blockbuster. Darunter „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ (2019) und „Dune“ (2021).