Flughafen Düsseldorf: Vorsicht auf der A44! Wichtige Änderung für Urlauber bei der Anreise

Wie die Autobahn GmbH ankündigt, gilt ab Mittwoch (13. November) eine neue Regel für die A44 im Düsseldorfer Flughafentunnel. Diese wird alle betreffen, die mit dem Auto anreisen.

Die Tunnelanlage am Flughafen wurde vor bereits über 30 Jahren gebaut. Noch steht sie wie eine Eins, doch entspricht sie längst nicht mehr den aktuellen technischen Standards. Auch haben sich seither die Sicherheitsvorschriften geändert. Die Autobahn Rheinland will den Flughafentunnel deshalb auf Vordermann bringen. Das hat einschneidende Folgen für die Anreise per Auto zum Flughafen Düsseldorf!

Flughafen Düsseldorf: Tempo-Änderung auf der A44

Was soll genau gemacht werden? Die Autobahn Rheinland plant eine Erneuerung der Beleuchtungs-, Belüftungs- und Entwässerungseinrichtungen. Ein komplexes Unterfangen, dem eine intensive Vorbereitungsphase vorausgeht.

Die nötigen Umbauarbeiten sollen dabei nicht nur für eine verbesserte Sicherheit im Tunnel sorgen, auch soll der Prozess möglichst reibungslos ablaufen. Um den Verkehr nicht zu sehr zu belasten, aber auch nicht die Mitarbeiter zu gefährden, gilt ab Mittwoch die Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde – in beiden Fahrtrichtungen im Tunnel der A44.

Flughafen Düsseldorf: Tempo 60 im Tunnel

Zwar werden sich nicht zu jeder Zeit Mitarbeiter im Tunnel aufhalten, dennoch hält die Autobahn Rheinland die Maßnahme der Geschwindigkeitsreduktion für notwendig.

„Die meisten vorbereitenden Maßnahmen auf diese sehr aufwendige Tunnelsanierung finden nicht unbedingt im, jedoch im direkten Umfeld des Tunnels statt. Die Geschwindigkeitsreduzierung auf 60 km/h dient der Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden, aber auch unserer eigenen Mitarbeitenden“, so der Leiter Betrieb und Verkehr, Andreas Raedt.

Darüberhinaus sei auch eine weitere Maßnahme geplant, die Gefahrguttransporte im Tunnel verbietet. Sie sollen künftig umgeleitet werden. Die Autobahn Rheinland will den Zeitpunkt des Durchfahrverbots in Kürze kommunizieren.