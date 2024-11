Flughafen Düsseldorf: Zahlreiche Flüge verschwinden – bittere Pille für Reisende

„Urlaub, endlich Urlaub. Tauschen Regenwolken gegen Sonne ein. Urlaub, endlich Urlaub“, das können wohl viele Reiselustige mit trällern. Schließlich ist es in Deutschland gerade trübe und kalt. Logisch, dass da viele in wärmere Regionen flüchten.

Doch jetzt müssen Reisende aufpassen! Viele Flüge verschwinden vom Radar. Nicht nur Hamburg ist mit über 1000 Flugannullierungen betroffen, sondern auch NRW. Vor allem Reisende aus Düsseldorf werden bald aus den Wolken fallen.

Flughafen Düsseldorf: XXL-Angebot-Reduzierung – das steckt dahinter

Das wäre nicht nur für viele Urlauber, sondern auch für viele Geschäftsreisende ein riesiger Dämpfer. Doch welche Strecken sind betroffen und warum wird das Angebot überhaupt reduziert? Nun, vorerst lässt sich prognostizieren, dass vor allem Eurowings in Deutschland zahlreiche Verbindungen streicht.

Was bedeutet das in Zahlen? Nach aktuellen Analysen des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft sollen im Vergleich zu 2019 rund 40 Prozent gestrichen werden.

Ursache ist das in Deutschland generell hohe Preisniveau für die Abwicklung von Landungen, Sicherheitsüberprüfungen oder auch die Erhöhung der Luftsicherheitssteuer. So erklärte auch das Unternehmen, dass Eurowings gezwungen ist „angesichts insgesamt steigender Infrastruktur- und Standortkosten für Airlines in Deutschland weitere Streckeneineinstellungen auch an anderen deutschen Airports zu prüfen.“

Eurowings streicht zahlreiche Verbindungen: Auch NRW ist betroffen

Auch für NRW hat der Eklat laut „Bild“ extreme Folgen. So werden laut „Travel Talk“ im Winterflugplan 2024/25 die Verbindungen von Düsseldorf, Hannover, Dresden und Leipzig/Halle nach Stuttgart gestrichen. Außerdem stellte Eurowings ab Düsseldorf bereits die Route nach Stuttgart ein. Geplant sind auch Flug-Stornierungen auf den Strecken Düsseldorf-Nürnberg, Berlin-Karlsruhe und Berlin-München. Und auch für Köln fallen Strecken weg, unter anderem nach Dresden, Leipzig/Halle und Sylt.

