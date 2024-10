Urlaub: Paukenschlag! Diese beliebte Stadt verbietet jetzt Kneipen-Touren

Ob Mannschaftsfahrten, Junggesellenabschiede oder ein Kurztrip mit den Freunden – Prag ist seit Jahren eines der beliebtesten Ziele für solche „Partyreisen“. Auch aus Deutschland fahren jedes Jahr viele, viele Menschen in die tschechische Hauptstadt, um einen Kurz-Urlaub oder einen Party-Trip zu machen.

Für all diejenigen gibt es nun eine große Veränderung: Denn die Stadt Prag hat untersagt, organisierte, nächtliche Kneipen-Touren zu machen. Der „Sauftourismus“ habe in den letzten Jahren überhandgenommen, Prag möchte sich nun auf eine andere Art von Urlaub konzentrieren.

Urlaub: Prag greift knallhart durch

In der tschechischen Großstadt soll es ab sofort keine geführten Kneipen-Touren mehr geben. Die Stadtverwaltung hat dieses Verbot vor einigen Tagen ausgesprochen und bereits umsetzen lassen. Von nun an wollen die Prager „kultivierte, wohlhabende“ Touristen ansprechen, heißt es.

Künftig werde es nicht mehr möglich sein, zwischen 22 Uhr nachts und 6 Uhr morgens geführte Kneipentouren zu veranstalten, sagte Prags Vizebürgermeister Zdenek Hrib nach einer Abstimmung im Stadtrat. In Zukunft sind die Partytouristen also auf sich allein gestellt, wenn es darum geht, die besten Kneipen mit dem billigsten Bier zu finden.

Einwohner stören sich schon lange an der unverhältnismäßig hohen Anzahl betrunkener Touristen. Einige Einwohner reichten deshalb schon vor vielen Jahren Klage gegen die Stadtverwaltung ein. Nun hat diese also reagiert.

Billiges Bier lockt Partytouristen an

In erster Linie sind es die Bierpreise, die Junggesellenabschiede, Mannschaftsfahrten und Co. nach Prag locken. Viele Kneipen in der Altstadt in Prag bieten das berühmte einheimische Lagerbier für weniger als drei Euro pro halbem Liter an. Oft ist in tschechischen Restaurants Bier billiger als Wasser. Für Partygäste, die einen Kurz-Urlaub machen wollen, ist Prag also das perfekte Reiseziel.

Dem Verkauf von Bier tue das Verbot aus Sicht des Hotel- und Gaststättenverbands keinen Abbruch, weil weiterhin in Kneipen getrunken werden könne. Organisierte nächtliche Kneipen-Touren hingegen brauche niemand, so Vaclav Starek, Vorsitzender des Verbandes. .