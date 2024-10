Flughafen Köln/Bonn: Eurowings-Hammer! Passagiere rasten aus

Ein Paukenschlag jagt den nächsten – und eines wird schnell klar: Die unterschiedlichen Airlines sorgen nicht für fröhliche Gesichter, sondern für viel Aufsehen. Erst stellte der Billigflieger Ryanair etliche Verbindungen wegen zu hoher Gebühren ein (>>> hier gibt es mehr Informationen) – wenig später folgte der nächste Schlag.

Denn die Lufthansa-Tochter Eurowings hat auch noch haufenweise Flüge gestrichen (>>> mehr dazu). Und hier kommt der nächste Knaller! Mit dieser neuen Ankündigung dürfte Eurowings sicherlich für erstaunte Gesichter sorgen.

Flughafen Köln/Bonn: Eurowings verrät neue Reiseziele

Nun werden aber keine Flüge gestrichen – im Gegenteil. Denn die Fluggesellschaft hat angekündigt, neue Ziele anzufliegen. Und welche sind das? Es geht vom Flughafen Köln/Bonn aus in die Vereinigten Arabischen Emirate, genauer gesagt nach Dubai. Und auch die andere Destination dürfte den Reisenden viele Sonnenstunden versprechen. So wird künftig auch Jedaah in Saudi-Arabien angeflogen.

„Ganz besonders freut es uns natürlich, dass unser Partner Eurowings jetzt von Köln/Bonn auch Strecken nach Dubai und Jeddah anbietet“, betonte auch Thilo Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. Doch nun zur wichtigsten Frage: Wann geht es los? In nur wenigen Tagen, nämlich am Montag (28. Oktober 2024) startet die Airline zum ersten Mal nach Dubai.

Dreimal die Woche: An diesen Tagen werden die neuen Ziele angeflogen

Ab diesem Zeitpunkt werden die Vereinigten Arabischen Emirate dreimal wöchentlich (immer montags, mittwochs und samstags) angeflogen. Auch Jeddah wird ab dem 5. November dreimal wöchentlich von Eurowings angesteuert. So starten die Flüge am Flughafen Köln/Bonn immer am Dienstag, Mittwoch oder Samstag.

Jetzt heißt es nur noch: Urlaubskontingent checken, Reise buchen und dann vom Flughafen Köln/Bonn aus ab in die Sonne. Da ist es auf jeden Fall wärmer als hier in Deutschland.