Urlaub in Italien: Polar-Zyklon wütet! Touristen und Einheimische in Gefahr

„Urlaub, Urlaub in Italien. Urlaub, Urlaub in Italien“ – klar, dass das Lied von Carsten Meyer (52) nicht nur damals ein absoluter Hit war, es wird auch heute noch von Jung und Alt gesungen. Schließlich machen viele Menschen nicht nur in Rom Urlaub, sondern auch in den zahlreichen Küstenregionen.

Verständlich, denn was gibt es Schöneres, als ein leckeres Eis zu schlecken, sich die Sonne auf die Nase scheinen zu lassen und einfach zu entspannen. Doch nun sorgt ein Unwetter für Chaos und bringt viele Menschen in Gefahr!

Urlaub: Unwetter wütet über Italien

Es regnet in Deutschland, die Temperaturen sinken und die Herbstferien stehen vor der Tür. Für viele ein Grund, in wärmere Regionen zu entfliehen – und wo wäre das besser als in Italien? Doch genau dort wüten derzeit schwere Unwetter. Verantwortlich für das extreme Wetter ist ein Polarzyklon, der von Nordwesten her über das Land fegt – und weiter nach Süden ziehen soll.

Der polare Wirbelsturm verursachte so zahlreiche Überschwemmungen und schlug besonders in den Regionen Ligurien und Toskana zu. An den Folgen der gewaltigen Wassermassen, von denen er beim Pilzesammeln überrascht wurde, ist bereits ein Mensch gestorben. Laut „tagesschaut.de“ werden zwei weitere vermisst. Doch damit nicht genug.

Sperrungen und Schließungen: Wassermassen gefährdet Menschen

Das Hochwasser führt auch zu zahlreichen Sperrungen von Bahnhöfen und Autobahnabschnitten – auch Schulen sind geschlossen. Eines ist klar: Die Lage ist sehr angespannt und vielerorts herrscht Alarmbereitschaft. Inzwischen machen zahlreiche Videos von den Wassermassen auch in der beliebten Urlaubsregion die Runde. Ein Schock für viele, so schreibt eine Userin unter einem Beitrag schlicht: „Dio mio“ (zu Deutsch: „Meine Güte“. ⇾ Hier kannst du den Clip sehen.

Glücklicherweise ist bereits jetzt absehbar, dass der Sturm am kommenden Sonntag nachlassen wird. Bleibt zu hoffen, dass es den Menschen bald wieder besser geht und Italien wieder in alter Frische erstrahlt.