Urlaub an der Nordsee: Norderney am Ende – nicht nur Habeck ist schuld

Ein Urlaub an der Nordsee bietet viele Möglichkeiten: Gemütlich am Strand spazieren gehen, lecker essen oder in vielen Geschäften vor Ort einkaufen.

Doch das könnte sich ändern, denn die ostfriesische Insel ist längst nicht mehr das, was sie einmal war. Schuld daran ist nicht nur Wirtschaftsminister Robert Habeck, sondern auch die Menschen vor Ort, wie unser Partnerportal „MOIN.de“ nun offenbarte.

Urlaub an der Nordsee: Ein Dämpfer folgt dem nächsten

So gab es nun den nächsten Paukenschlag – worum geht es? Um den Einzelhandel, denn immer mehr Geschäfte und Boutiquen auf der beliebten Urlaubsinsel schließen. Die Gründe sind vielfältig, angefangen vom Personalmangel bis hin zu den hohen Mieten.

Für viele ist klar: Schuld ist (auch) Habeck. Klar, schließlich werfen ihm viele vor, die deutsche Wirtschaft in den Ruin zu treiben. Aber so (ganz) stimmt das nicht. Verantwortlich sind nämlich auch die vielen Online-Kunden, die dadurch den Geschäften vor Ort keine Umsätze mehr bescheren. Aber nicht nur das: Auch die Leute vor Ort haben so ihren Anteil an dem ganzen Dilemma.

Landflucht und hohe Kosten: Das steckt hinter dem Laden-Sterben auf Norderney

Damit sind die hohen Ansprüche der Arbeitgeber gemeint. Nicht nur Tradition geht vor Wohlstand, auch die Anforderungen an die Mitarbeiter werden immer höher. Aber nicht nur das: Auch die Landflucht spielt eine große Rolle. Kein Wunder, schließlich fahren die Busse nur zweimal am Tag und der Führerschein ist immens teuer. Kostenpunkt? 3.000 – 4.000 €.

Die Folgen all dieser Hürden sind offensichtlich: Nach zehn Jahren musste nun auch das Geschäft „ModeRaum“ schließen. Was die Inhaberin Silke Ennen dazu sagt, kannst du auf „MOIN.de“ nachlesen.